Arya isminin anlamı nedir? Arya ne demek?

Arya ismi, son yıllarda kullanılmaya başlanan modern bir isimdir. İsmin kökeni Hint Avrupa dillerine dayanmaktadır. Anlam olarak operadaki bir tür müzik eserini ifade etmektedir. Operada solist eşliğinde seslendirilen kısa bir müzik eseridir. Aynı zamanda denizcilikte de kullanılan bir sözcüktür.

Arya İsminin Özellikleri

Arya ismi, soyluluğu ve asaleti ifade etmektedir. Güçlülüğü, dirayetli olmayı berten bir isimdir. Bu isme sahip olan kimseler, azimli, kararlı ve sebatkar kimselerdir. Yaşamda el attıkları her işte başarılı olurlar. Bu isim neşeyi temsil eder. Aynı zamanda keskin bir zekaya işarettir.

Arya İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Arya ismi Arapça kökenli bir isim değildir. Ve dolayısıyla Kur'an'da geçmemektedir. İsmin dini herhangi bir anlamı bulunmamaktadır.