Arven isminin anlamı nedir? Arven ne demek?

Arven ismi, TDK'nın isimler sözlüğündeki anlamına göre; "Esin perisi" demektir. “Arven ne demek?” sorusunun TDK'ya göre karşılığı budur.

Arven İsminin Anlamı

Arven isminin anlamı, beş farklı şekilde tanımlanmaktadır. Bunlar:

- Miras.

- Yüksek, asil.

- Savaşçı, mücadeleci.

- Arkadaş, dost.

- Tecrübeli, deneyimli kimsedir.

Arven isminin anlamı bu şekilde olup, bir kız ismidir ve kökeni, İngilizce ve Fransızcaya dayanır. İsim, Kuran 'da geçmemektedir.

Arven İsminin Özellikleri

Arven isminin nitelikleri; inatçı, sempatik, çalışkan ve misafirperver oluşudur. Arven'in gizli gücü, paylaşımcılıktır. Titiz ve arkadaş canlısı bir kişidir. Evrensel barışı sağlamak için çalışacaktır. Paylaşımcılık her zaman, iki kişi arasında değildir; bu ortaklığı tüm evrene yaymalıdır. İfadesini, yaşantısını paylaşanlar arasında uyum yaratarak ortaya koyar.