Artvin'de sel felaketi! Belediye Başkanı konuştu, Bünyamin Sürmeli uyardı

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Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hopa'da Sundura Deresi'nin taşması sonucu Hopa- Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, Borçka Tünel mevkiinde beklemeye başladı. Borçka ve Hopa ilçelerine AFAD ekipleri sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI ORHAN: YAĞMURUN BU ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ BİZİ KORKUTUYOR

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan yaptığı açıklamada can kaybının olmadığını, maddi hasar oluştuğunu aktardı. Hopa - Borçka karayolunun tedbiren ulaşıma kapatıldığını söyleyen Orhan şunları söyledi:

"Biz bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Can kaybı yok, ufak çaplı maddi kayıplar söz konusu. Şu anda müdahaleler yapılıyor. Yağmur şiddetle devam ediyor. Belediyenin bütün birimleri hazır vaziyette bekletiliyor. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Sevindirici tarafı can kaybının olmaması. Fakat yağmurun bu şekilde devam etmesi bizi korkutuyor, endişelendiriyor.

Meteoroloji'den gelen bilgiye göre yarın hava açık, fakat bugün şiddetli bir yağış var. Yağmur şiddetiyle devam ediyor. Hafif çaplı heyelanlar var, burası eğilimli bölge. Sadece bir eve heyelan arkadan girip ön taraftan çıkmış. Allah'tan orada yaşayanların köyde olduğundan kaynaklı bir can kaybı söz konusu değil.

Hopa - Borçka karayolu geçici olarak durduruldu. Bunun da nedeni o bölgede derenin çok büyük olması, karayolunda taşma durumları yaşanabiliyor. Herhangi bir kayıp olmasın diye önlemler alınıyor"

BÜNYAMİN SÜRMELİ: AKŞAM 17.00'YE KADAR DEVAM EDECEK

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Artvin'de sele neden olan yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Sürmeli, Artvin'de 16.00 - 17.00'ye kadar sağanak yağış dalgalarının süreceğini söyleyerek şunları anlattı:

"Tam geçmiş durumda değil. Yağışın ağırlıklı, aşırı kısmı yere indi. Rize - Artvin diye bahsediliyordu. Rize için de risk söz konusu. Bu yağışlar günün ilerleyen saatlerinde enerjisini bitirip kuzeye doğru ilerleyecek. Ama Artvin dolaylarında akşam 16.00 - 17.00 sularına kadar yine sağanak dalgaları gelip gidiyor. Kuvvetli kısmı bitmiş durumda değil.

Şu tablonun üzerine yine olumsuzluk etkileyebilecek çapta sağanaklar devam edecek. Artvin'de merkeze içeriye doğru ama Rize ve Trabzona'a gelmeye başladığımızda daha çok kıyıya yakın devam edecek. Sadece sel değil heyelan bakımından da dikkatli olunması lazım."



ARTVİN VALİSİ YILMAZ DORUK'TAN AÇIKLAMA



Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında görülen taşkın nedeniyle can kaybının olmadığını bildirdi.

Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Bazı evlerde kısmi su baskınlarının olduğunu dile getiren Doruk, "Kısmi su baskınlarımız var ama şu anda bunlar kontrol edilebilir düzeyde. Bölgede yağış yavaşlamaya başladı." dedi.

Doruk, bazı yolların kısa süreliğine ulaşıma kapandığını belirterek, Artvin-Hopa kara yolunun da önlemlerin alınmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldığını kaydetti.

Öte yandan Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker de bölgeye giderek, ilgililerden bilgi aldı ve çalışmaları yakından takip etti.



