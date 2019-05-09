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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Artvin’de iftara ne kadar kaldı? İşte il il iftar saatleri

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Artvin’de iftara ne kadar kaldı? İşte il il iftar saatleri

Oruçlarını açacakları saate ne kadar süre kaldığını merak eden Artvin’deki vatandaşlar, Ramazan’ın dördüncü gününde ezanın saat kaçta okunacağını araştırıyor. Artvin iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden günlük, haftalık olarak paylaşıldı. Peki, Artvin’de iftara ne kadar kaldı? Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Artvin’de iftar için kaç saat kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte yurt geneli gibi Artvin’de de dördüncü gün iftarı için hazırlıklara başladı. Ezan saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2019 imsakiye tablosundan Artvin’e ait bilgileri görüntülüyor. Diyanet'in 9 Mayıs tarihli takvimine göre, Artvin’de dördüncü gün iftarı saat 19.24’te yapılacak. Aşağıdaki tablodan Artvin'e ait diğer günlerin iftar saatlerini inceleyebilirsiniz.

Artvin’de iftara ne kadar kaldı İşte il il iftar saatleri

İftar ve sahurda kayısı tüketin önerisi

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte üretilen ve dünyaya ihraç edilen kayısının faydalarının toplumun hemen hemen her kesimi tarafından artık bilindiğini belirtti.

Kayısının içerisinde yapılan analizler sonucunda potasyum bakımından çok zengin olduğuna dair bilimsel çalışmaların mevcut olduğunu dile getiren Karabulut, "Potasyum zenginliği demek şu ramazan ayında tuttuğumuz oruç sırasında yaşadığımız tansiyon düşüklüğünü engellemek demek gibi bir şey." diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, kayısıyı yılın her ayında önerdikleri gibi ramazanda da tüketilmesinden yana olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kayısı hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de tok tutuyor. İçerisindeki şeker de diğer şekerlere göre fazla zararlı değil ve insülin direncini kırmaya yardımcı oluyor. İftarda şekerli, şerbetli tatlı yiyeceğinize kayısı tatlısını öneririm. Özellikle sahurda olabilir. İftarda bir kayısının yenmesi vücut için gayet faydalı olur. Deneyenler görecektir ki potasyumu yüksek tuttuğu için ramazandaki o tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi duygusunu yaşatmıyor."

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
409.05.201903:1119:2421:00
510.05.201903:1019:2521:01
611.05.201903:0819:2621:03
712.05.201903:0619:2721:05
813.05.201903:0519:2821:06
914.05.201903:0319:2921:08
1015.05.201903:0119:3021:09
1116.05.201903:0019:3121:11
1217.05.201902:5819:3221:12
1318.05.201902:5719:3321:14
1419.05.201902:5519:3421:15
1520.05.201902:5419:3521:17
1621.05.201902:5319:3621:18
1722.05.201902:5119:3721:19
1823.05.201902:5019:3821:21
1924.05.201902:4919:3921:22
2025.05.201902:4719:4021:24

 

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