Artvin’de iftara ne kadar kaldı? İşte il il iftar saatleri
Oruçlarını açacakları saate ne kadar süre kaldığını merak eden Artvin’deki vatandaşlar, Ramazan’ın dördüncü gününde ezanın saat kaçta okunacağını araştırıyor. Artvin iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden günlük, haftalık olarak paylaşıldı. Peki, Artvin’de iftara ne kadar kaldı? Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Artvin’de iftar için kaç saat kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
Saatlerin ilerlemesiyle birlikte yurt geneli gibi Artvin’de de dördüncü gün iftarı için hazırlıklara başladı. Ezan saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2019 imsakiye tablosundan Artvin’e ait bilgileri görüntülüyor. Diyanet'in 9 Mayıs tarihli takvimine göre, Artvin’de dördüncü gün iftarı saat 19.24’te yapılacak. Aşağıdaki tablodan Artvin'e ait diğer günlerin iftar saatlerini inceleyebilirsiniz.
İftar ve sahurda kayısı tüketin önerisi
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte üretilen ve dünyaya ihraç edilen kayısının faydalarının toplumun hemen hemen her kesimi tarafından artık bilindiğini belirtti.
Kayısının içerisinde yapılan analizler sonucunda potasyum bakımından çok zengin olduğuna dair bilimsel çalışmaların mevcut olduğunu dile getiren Karabulut, "Potasyum zenginliği demek şu ramazan ayında tuttuğumuz oruç sırasında yaşadığımız tansiyon düşüklüğünü engellemek demek gibi bir şey." diye konuştu.
Prof. Dr. Karabulut, kayısıyı yılın her ayında önerdikleri gibi ramazanda da tüketilmesinden yana olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Kayısı hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de tok tutuyor. İçerisindeki şeker de diğer şekerlere göre fazla zararlı değil ve insülin direncini kırmaya yardımcı oluyor. İftarda şekerli, şerbetli tatlı yiyeceğinize kayısı tatlısını öneririm. Özellikle sahurda olabilir. İftarda bir kayısının yenmesi vücut için gayet faydalı olur. Deneyenler görecektir ki potasyumu yüksek tuttuğu için ramazandaki o tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi duygusunu yaşatmıyor."
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|4
|09.05.2019
|03:11
|19:24
|21:00
|5
|10.05.2019
|03:10
|19:25
|21:01
|6
|11.05.2019
|03:08
|19:26
|21:03
|7
|12.05.2019
|03:06
|19:27
|21:05
|8
|13.05.2019
|03:05
|19:28
|21:06
|9
|14.05.2019
|03:03
|19:29
|21:08
|10
|15.05.2019
|03:01
|19:30
|21:09
|11
|16.05.2019
|03:00
|19:31
|21:11
|12
|17.05.2019
|02:58
|19:32
|21:12
|13
|18.05.2019
|02:57
|19:33
|21:14
|14
|19.05.2019
|02:55
|19:34
|21:15
|15
|20.05.2019
|02:54
|19:35
|21:17
|16
|21.05.2019
|02:53
|19:36
|21:18
|17
|22.05.2019
|02:51
|19:37
|21:19
|18
|23.05.2019
|02:50
|19:38
|21:21
|19
|24.05.2019
|02:49
|19:39
|21:22
|20
|25.05.2019
|02:47
|19:40
|21:24
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