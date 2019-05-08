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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Artvin'de iftar saat kaçta? Diyanet'in Artvin iftar saatleri

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Artvin'de iftar saat kaçta? Diyanet'in Artvin iftar saatleri

Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte Artvin iftar saati araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019 ramazan imsakiyesiyle birlikte Artvin'de iftarın saat kaçta açılacağı belli oldu. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, Artvin iftar vakitlerini sorguluyor. Peki, Artvin'de iftar saat kaçta açılacak? Artvin'de iftara ne kadar kaldı?

Artvin'de iftarın saat kaçta açılacağı bu kentte yaşayan ve oruç tutan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ramazan'ın üçüncü gününde oruçlarını tutan vatandaşlar, Artvin'in imsakiye bilgilerini merak ediyorlar. İşte, 8 Mayıs Artvin iftar saati ve Artvin 2019 ramazan imsakiyesi...

'Artvin'de iftar saat kaçta?' sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, imsakiye bilgilerini sorgulamaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre 8 Mayıs Çarşamba günü yani bugün Artvin'de iftar, 19:23'te yapılacak. Artvin'e ait diğer günlerin iftar saatlerini incelemek için aşağıdaki tablodan yaralanabilirsiniz.

Artvinde iftar saat kaçta Diyanetin Artvin iftar saatleri

 

GünTarihAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
308 Mayıs19:2320:58
409 Mayıs19:2421:00
510 Mayıs19:2521:01
611 Mayıs19:2621:03
712 Mayıs19:2721:05
813 Mayıs19:2821:06
914 Mayıs19:2921:08
1015 Mayıs19:3021:09
1116 Mayıs19:3121:11
1217 Mayıs19:3221:12
1318 Mayıs19:3321:14
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