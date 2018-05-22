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    Artvin’de içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldı

    Nurbay USTA/ARTVİN (DHA)
    22.05.2018 - 08:25 | Son Güncelleme:

    ARTVİN’de dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri’ne uçan otomobilin yeri tespit edildi. Arama kurtarma ekipleri, otomobildeki 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Otomobil, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde, Dursun Gül’ün (80) cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal’a henüz ulaşılamadı.

    Kaza, dün akşam saatlerinde Artvin-Şavşat karayolunun 34’üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Artvin’den Şavşat’a giden Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Çoruh Nehri’ne uçtu.

    Artvin’de içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldıSürüklenen otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve deniz polisleri sevk edildi.

    Artvin’de içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldı
    Ekipler, otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) için arama kurtarma çalışması başlattı. Dün gece yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

    Artvin’de içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldıAra verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekipler, otomobilin suya gömüldüğü yeri tespit etti.

    Artvin’de içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldıKaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, kazayı duyup bölgeye gelen yakınlarının ise umutlu bekleyişi devam ediyor.

    Artvin’de içindeki 3 kişiyle nehre uçan otomobile ulaşıldıOTOMOBİL ÇIKARILDI, 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

    Çoruh Nehri’ne uçan 08 AR 685 plakalı otomobil, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde, Dursun Gül’ün (80) cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal’a ulaşılamadı.

    Artvin Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıçlar, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

    Artvinde Çoruh Nehrine düşen otomobildeki 3 kişi aranıyorArtvin'de Çoruh Nehri'ne düşen otomobildeki 3 kişi aranıyor

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