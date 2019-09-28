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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.09.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Artvin'de facianın eşiğinden dönüldü! Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

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Artvin'in Borçka ilçesinde yoğun yağışın neden olduğu toprak kaymasında 5 katlı binanın iki katı çamurla doldu. Evde yaşayan Özdemir ailesi çamur yığını altında kalmaktan son anda kurtuldu

Heyelan sabah saatlerinde Aksu Mahallesinde 5 katlı binada meydana geldi. Bölgede dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan ve zaman zaman sağanak halinde yağan yağmur, sabah saatlerinde heyelana neden oldu. Yumuşayan toprak yüksek kesimlerden yağmur suyu ile birlikte Özdemir ailesinin yaşadığı 5 katlı binanın iki katının üzerine kaydı. Evde yaşayan Murat Özdemir, “Yağmurun etkisiyle yatak odası çamurla doldu. İki dakikayla ölümden döndük" dedi.

Özdemir, 2015 yılında meydana gelen selin ardından çocuklarını evin arkadaki odasında yatırmadıklarını ifade ederek "Şükür aileme bir şey olmadı. Benim için maddi kayıp hiç önemli değil. Ailem bugün hayatta olmayabilirdi. 2015 selinde yine aynı şeyleri yaşadık. Değişen hiçbir şey yok, Sadece geçmiş olsuna geliyorlar” ifadelerini kullandı.

Artvinde facianın eşiğinden dönüldü Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

"TEYAKKUZ HALİNDEYDİK"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise ilçesinde yaşanan selle ilgili yaptığı açıklamada "Gece saat 02.00 sıralarında yağış başladı. O saatten sonra hızla arttı. Zaten teyakkuz halindeydik bütün ekipler hazırdı. Sabah saat beşten sonra, dere suları iyice kabardı, yollara taşmaya başladı. Sevindirici tarafı can kaybı yok ama tabi ki mal kaybı var. Bazı ev ve iş yerleri hasar gördü. Şuan da yağmurun kesilmesiyle beraber gerekli önlemlerde alınmıştı. Bütün birimlerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz sürekli yağış alan bir bölge 2015 tarihinde bir sel felaketi yaşanmıştı. Bitmeyen bazı çalışmalar var. Onlar Da bitirilirse önlemler tam olarak alınmış olacak” ifadelerini kullandı.

Artvinde facianın eşiğinden dönüldü Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

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