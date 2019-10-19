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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.10.2019 - 18:06, Son Güncelleme:

Artvin Valiliği'nden yurt açıklaması

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Artvin Valiliği'nden yurt açıklaması

Artvin Valiliği, kentteki yükseköğrenim yurtlarına kapasitelerinin üzerinde öğrenci kaydı yapıldığı iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu haberlerde, 600 kişilik yurda 500 öğrenci daha alınacağı ve kapasitenin çok üzerinde öğrenci kaydı yapıldığı yönünde iddiaların yer aldığına işaret edilen açıklamada, "İlimizde yükseköğrenim yurt başvurusu sonucuna göre yurda yerleşen öğrencilerin açıkta kalması, ilimizde bulunan yükseköğrenim yurtlarının kapasitesinin üzerinde öğrencinin kaydının yapılması veya öğrencilere, öğrenci odası haricinde bir yer gösterilmesi gibi bir durum gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yurt başvurusu sonucunda yedekte kalan öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını giderebilmek adına her türlü çabanın gösterildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Coğrafi yapı, konaklama ve ulaşım şartları itibariyle belli zorlukları olan ilimize gelen öğrencilerin barınma konusunda sıkıntı yaşayacağı öngörülerek, öğrencilerin kalacak yer bulamaması, olası mağduriyetlerini gidermek adına tedbir amaçlı olarak ek yatak ve baza konularak odalar oluşturmak suretiyle öğrencilerin talep etmeleri halinde geceleyebilmeleri için imkan oluşturulurken birilerinin gerçeği yansıtmayan birkaç fotoğraf çekerek kurumlarımızı yıpratmaya dönük çabalar içine girdiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan inşaatı devam eden yurttaki çalışmaların tamamlanmasıyla yurda yerleşemeyen yedek öğrencilerin nakil ve yerleştirme işlemleri sırasıyla yapılacaktır."

Şehirde FETÖ'ye ait herhangi bir dernek ya da vakfa devredilmiş bir yurt bulunmadığı, asılsız iddiaları çıkaranlar hakkında hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

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