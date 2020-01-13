Artvin, Patnos, Van ve diğer illerde bugün okullar tatil mi?

Bugün Ağrı, Patnos ve Van'da okullar tatil mi sorusu cevap buldu. Konuyla ilgili açıklamalar, ilgili kurum olan valilikler tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler, sosyal medya üzerinden valiliklerin yaptığı açıklamalar neticesinde detayları öğrenebildi. Peki, bugün okullar tatil mi oldu? İşte, o konu hakkında valiliklerden gelen açıklamalar

VAN'DA 3 İLÇE İÇİN OKULLAR TATİL EDİLDİ

VAN’ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, eğitime Pazartesi günü ara verildi. Üç ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Van Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle merkeze bağlı 3 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimizde eğitim- öğretime 13 Ocak 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır."