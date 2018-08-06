Artık yüzü gülüyor
Bacaklarından pompalı tüfekle vurulan yavru köpek Kuzey, tüm enfeksiyonları yenmeyi başardı. Bacaklarındaki bandajlar çıkarıldı. Şimdilik 3 ayağını kullanabilen küçük köpek yavaş yavaş yürüyebiliyor. Kemik dokusu yok olan sol arka bacağa ise gref yöntemi ile kemik nakli yapılması planlanıyor. İşte Kuzey’in hikâyesi:
BEDENİNDE 12 SAÇMA VAR
Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Ömürlü köyünde 24 Haziran gecesi, 3 aylık yavru köpek Kuzey, İ.A. (75) tarafından pompalı tüfekle ayaklarından vuruldu. Gözaltına alınan İ.A. hakkında adli ve idari işlem başlatılırken 2 ayağı kopma noktasına gelen yavru köpek tedaviye alındı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ilk müdahalenin ardından Kuzey, İstanbul Veteriner Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Sol ön ve sol arka ayağındaki kemik yapısının parçalandığı belirlenen Kuzey, hemen ameliyata alındı ve bacaklarındaki sağlam olan kas ve deri birleştirildi. Silahla vurulduktan sonra kemik ve dokuları yüksek oranda enfeksiyon kapan yavru köpeğin vücudundaki 12 saçma ise çıkarılamadı.
Günlerdir enfeksiyon tedavisi devam eden Kuzey köpekten sonunda iyi haber geldi. Tedavilere yanıt veren küçük köpek vücudundaki tüm enfeksiyonları yendi. Yaralarının iyileşmesinin ardından ise vücudundaki bandajlar çıkarıldı. Yara olan sol ön ayağını kısmen kullanabilen Kuzey köpek yavaş da olsa yürüyebiliyor. Vurulduktan sonra sol arka bacağında ise kemik yapısı tamamen yok olan Kuzey köpek önümüzdeki günlerde bir ameliyat daha geçirecek. Vurulduktan sonra ağır yaralanan küçük köpeğe, ilk başta sol iki bacağına protez ya da artrodez (eklem sabitleme) tedavisi uygulanması planlanıyordu. Ancak hızlıca iyileşen küçük köpek, sol ön bacağını baston bacak gibi kullanacak.
GREF YÖNTEMİ UYGULANABİLİR
Kemik dokusu yok olan sol arka bacağına ise gref yöntemi uygulanması planlanıyor. Bu yöntemle köpeğin kaburgalarından kemikler alınacak ve bacaktaki bölgeye plaka ile sabitlenecek. İstanbul Veteriner Tıp Merkezi Veteriner Hekimi Tamer Saka yaptığı açıklamada “Enfeksiyonu yendiği için tedavisi hızlanacak. Sol ön ayak hızlıca iyileşti. Üzerine basabiliyor. Arka bacakta kemik olmadığı için şu anda kullanamıyor. Böyle devam ederse arka bacağa gref uygulama düşüncemiz var. Ancak önümüzdeki günlerde yapacağımız ameliyatta buna karar vereceğiz. Tedavisi iyi gidiyor” dedi.
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