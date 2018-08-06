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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.08.2018 - 22:07, Son Güncelleme:

Artık yüzü gülüyor

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Artık yüzü gülüyor

Bacaklarından pompalı tüfekle vurulan yavru köpek Kuzey, tüm enfeksiyonları yenmeyi başardı. Bacaklarındaki bandajlar çıkarıldı. Şimdilik 3 ayağını kullanabilen küçük köpek yavaş yavaş yürüyebiliyor. Kemik dokusu yok olan sol arka bacağa ise gref yöntemi ile kemik nakli yapılması planlanıyor. İşte Kuzey’in hikâyesi:

BEDENİNDE 12 SAÇMA VAR
Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Ömürlü köyünde 24 Haziran gecesi, 3 aylık yavru köpek Kuzey, İ.A. (75) tarafından pompalı tüfekle ayaklarından vuruldu. Gözaltına alınan İ.A. hakkında adli ve idari işlem başlatılırken 2 ayağı kopma noktasına gelen yavru köpek tedaviye alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ilk müdahalenin ardından Kuzey, İstanbul Veteriner Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Sol ön ve sol arka ayağındaki kemik yapısının parçalandığı belirlenen Kuzey, hemen ameliyata alındı ve bacaklarındaki sağlam olan kas ve deri birleştirildi. Silahla vurulduktan sonra kemik ve dokuları yüksek oranda enfeksiyon kapan yavru köpeğin vücudundaki 12 saçma ise çıkarılamadı.

Günlerdir enfeksiyon tedavisi devam eden Kuzey köpekten sonunda iyi haber geldi. Tedavilere yanıt veren küçük köpek vücudundaki tüm enfeksiyonları yendi. Yaralarının iyileşmesinin ardından ise vücudundaki bandajlar çıkarıldı. Yara olan sol ön ayağını kısmen kullanabilen Kuzey köpek yavaş da olsa yürüyebiliyor. Vurulduktan sonra sol arka bacağında ise kemik yapısı tamamen yok olan Kuzey köpek önümüzdeki günlerde bir ameliyat daha geçirecek. Vurulduktan sonra ağır yaralanan küçük köpeğe, ilk başta sol iki bacağına protez ya da artrodez (eklem sabitleme) tedavisi uygulanması planlanıyordu. Ancak hızlıca iyileşen küçük köpek, sol ön bacağını baston bacak gibi kullanacak.

GREF YÖNTEMİ UYGULANABİLİR
Kemik dokusu yok olan sol arka bacağına ise gref yöntemi uygulanması planlanıyor. Bu yöntemle köpeğin kaburgalarından kemikler alınacak ve bacaktaki bölgeye plaka ile sabitlenecek. İstanbul Veteriner Tıp Merkezi Veteriner Hekimi Tamer Saka yaptığı açıklamada “Enfeksiyonu yendiği için tedavisi hızlanacak. Sol ön ayak hızlıca iyileşti. Üzerine basabiliyor. Arka bacakta kemik olmadığı için şu anda kullanamıyor. Böyle devam ederse arka bacağa gref uygulama düşüncemiz var. Ancak önümüzdeki günlerde yapacağımız ameliyatta buna karar vereceğiz. Tedavisi iyi gidiyor” dedi.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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