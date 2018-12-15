Artık son haftalar: 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestir tatili kaç gün?
Planlarına yön vermek isteyen birçok kişinin gündeminde yer alan 15 tatil ne zaman sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi bilgiler ile internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Edinecekleri bilgiye göre harekete geçecek olan öğrenciler ve veliler, 16 gün sürecek tatil için planlarını harekete geçirecek. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Son günlerin gündem konuları arasında yer alan 15 tatil ne zaman sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi iş takvimi üzerinden yanıt buldu. Birçok öğrencinin merakla beklediği 15 tatil, öğrenciler için boş vakit imkanı yaratarak zihinlerini boşaltma imkanı tanıyacak. İşte, yarıyıl tatiline girmek için gün sayan öğrenciler için 15 tatil ne zaman sorusunun cevabı
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İnternet üzerinden araştırılan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.
TATİL NASIL GEÇİRİLMELİ?
YENİ SİSTEME ADAPTE OLUN
- Özellikle sınav sisteminin değişmesi, karşımıza soru formatında da önemli farklılıklar çıkardı. Adayların bu yeni formata adapte olması için benzer testlere ağırlık veren bir çalışma yürütmesi göz ve zihin aşinalığı kazanması bakımından yararlı olur.
BOL BOL TEST ÇÖZÜN
- Bir haftalık çalışma sürecinde daha çok test örnekleri üzerinden çalışma programı tasarlanabilir. Bu, sınav denemesi şeklinde yapılabileceği gibi çeşitli testler ve soru bankaları üzerinden de olabilir.
YANITLARI ANALİZDEN GEÇİRİN
- Bir testi veya sınav denemesini çözdükten sonra geri dönüp sonuçları ve cevapları sıkı bir analizden geçirmek de öğrenmeyi pekiştirecektir.
BİYOLOJİK AYARINIZI BOZMAYIN
- Tatilde uyku, beslenme ve dinlenme düzeninin de okul sürecinde olduğu gibi sağlanması gerekiyor. Çünkü bu dönemde bozulan biyolojik ayarı, okul başladığında tekrar olağana döndürmek bazen birkaç haftayı alabiliyor.
BAŞARI İÇİN DENGE ÖNEMLİ
- Tabi ki sadece uzun süre çalışanların değil, çalışmalarını dengeli, düzenli ve programlı yapabilenlerin daha başarılı olabileceklerini hatırlatmak isterim. Bu dengeye dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi sömestr.
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