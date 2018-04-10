Artık mal değil can

HÜRRİYET’in hukukun gözünde hayvanların “mal” değil “can” olarak kabul edilmesine yönelik kampanyası ile sürekli gündeme getirdiği düzenleme, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Kanun Tasarısı’na girdi. Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan tasarıya göre, sahipli veya sahipsiz hayvan ayrımı kaldırıldı. Hayvanlara işkence veya eziyet etmek artık idari para cezası yerine hapis cezası ile cezalandırılacak. Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldüren 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak. Tasarıdaki diğer maddeler ise özetle şöyle:



ÖRGÜT CEZASI KATLANDI

Suç örgütü kurma ve yönetme suçunun cezası 2-6 yıldan 5-10 yıla, üye olma suçu ise 1-3 yıldan 2-5 yıla çıkarıldı. Bu örgüt silahlı olursa, ceza yarı oranında arttırılacak.



Kasten öldürme, ağır yaralama, cinsel saldırı ve işkence suçlarının mağdurları için maddi destek sağlanırken, meslek edinmeleri amacıyla kurslar düzenlenecek. Suç mağdurlarına asgari ücretin 30 katına kadar maddi yardım ve iş imkânı sağlanacak. Devlet, mağdura ödenmiş olan yardımı suç failine genel hükümlere göre rücu edecek. Koşulları bulunmadan yapılan yardımlar ise ilgisinden geri alınacak.



ÇOCUK HARCI KALKIYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tasarıyla ilgili şunları söyledi: “Anne ya da baba çocuğu görürken bir harç ödüyor, sanki bir malı teslim alıyor.



Adalet Bakanlığı olarak bu yaklaşımdan vazgeçilmesine yönelik bir düzenleme getirdik. Bu konuyu Bakanlar Kurulunda da değerlendirdik.



Çocuğun gerçekten insani ve onuruna uygun şekilde teslim edilmesine ilişkin bir çalışma yapacağız. İcra ile değil, başka alternatif yollardan, harç ödemeden kendi çocuğunu görebilecek şekilde bir düzenleme için çalıştık. Çocuğunu göstermeyenlere ilişkin velayetin değiştirilmesi, geçici olarak hapsen tazyik (mahkeme kararını yerine getirmeyenlere verilen ve ertelenemeyen hapis cezası), nafakanın geçici olarak iptali gibi bir takım düzenlemeler getiriyoruz. Bunu mahkeme değerlendirecek. Bunlara yönelik çalışmamız olgunlaşınca imzaya açacağız.”



