Resulayn’ın merkezindeki Süryani Ortodoks, Süryani Katolik ve Ermeni kiliseleri terör örgütü PKK/YPG’nin bıraktığı tuzaklı patlayıcılardan temizlendi. Kilise görevlileri yeniden işbaşı yaptı. Kiliselerin güvenliğinin sağlanması için Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri görevlendirildi. SMO askerleri, 3 kilisenin bulunduğu sokakta sabit göreve başlarken, güvenlik noktaları da oluşturdu.

Resulayn’ın merkezinde yer alan tarihi Süryani Ortodoks Kilisesi’nde görev yapan Yusef Karmon, terör örgütü YPG/PKK’nın kiliselerini ellerinden alıp karargâh olarak kullandığını anlattı. Türk askerlerine kiliselerini kurtardığı için şükran duyduklarını belirten Karmon, terör nedeniyle Resulayn’ı terk eden cemaatine de şöyle seslendi: “Kendimizi artık güvende hissediyoruz. Teröristler buradayken kilise cemaatimiz, Resulayn’ı terk etti. Şu an cemaatimiz yok. Kilise cemaatimize sesleniyorum, artık güvendeyiz. Evinize dönün. Bir an önce evlerine dönmelerini bekliyoruz, tekrardan kilisemizi ibadete açıp, cemaatimizle ibadetimizi yapmak istiyoruz.”

Terör örgütünün ikmal ve mühimmat deposu olarak kullandığı Resulayn’daki hastane ise yapılan çalışmaların ardından yeniden sağlık hizmeti vermeye başladı. Türk ve Suriyeli doktorların görev aldığı hastanede kadın doğumdan, çocuk ünitesine her türlü sağlık hizmeti veriliyor. Günde 350 ila 400 arasında kişi hastanede tedavi görüyor. Hastaların ilaçları da yine hastane içinde hizmet veren eczaneden karşılanıyor.

PKK/YPG’li teröristlerin Resulayn’daki okulları karargâh ve mühimmat deposu olarak kullandığı belirlendi. Halen harabe halinde bulunan okul binalar patlayıcılardan temizlendi. Terörün izlerinin silindiği okullar, bölgedeki tüm insani ve yardım çalışmalarını yürüten Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi(SUDKOM) tarafından onarılmaya başlandı.