Artık geri dönüş yok

VEFA SEMT ADI DEĞİLDİR

“Yıldırım da sizin gibi seçimlere hazır gençler. Seçime gidiyoruz seçime, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı, Meclis’te onaylandı, kesinleşti. 16 Nisan bir dönüm noktasıdır. Türkiye, geleceğe taşımada yetersizliği tescilli olan parlamenter sistemi terk etmiştir. Millet yönetimde istikrar, ekonomide istikrar demiştir. Parlamenter sistemde vesayet odakları her zaman iktidara ortak olmaya gayret ettiler. Milli iradeyi sürekli baskı altında tutmaya çalıştılar. Bazen doğrudan darbe ile bazen dolaylı olarak müdahalede bulundular. Sürekli siyaseti itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bir gecede ekonomiyi batırdılar. Vatandaşlarımızın arasına ayrılık tohumları ektiler. Milletin hukukunu hiçe saydılar. AK Parti’de vefa bir semt değildir. Liderleriyle beraber sonuna kadar yılmadan yorulmadan devam etmektir. İkbal peşinde koşmak değil millete hizmetkar olmaktır.



MHP İLE YÜRÜYORUZ

15 Temmuz sonrası Yenikapı da milyonlar bir araya geldi. Yenikapı ruhu ile MHP ile 24 Haziran seçimlerine birlikte yürüyoruz. ‘Cumhur ittifakı’ demek tek bayrak demek, cumhur ittifakı demek tek vatan demek, tek millet demek, her türlü bölücülüğe, ayrımcılığa, teröre karşı bir olmak demek. Demokratik ve hukuk devletine bağlı denge denetleme sistemiyle güçlü Meclis, güçlü icra içeren bu değişikliği inşallah 24 Haziran’da hayata geçireceğiz.”



