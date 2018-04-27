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    Artık evde

    Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/DHA
    27.04.2018 - 23:39 | Son Güncelleme:

    BURSA’nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’ndeki villanın bahçesinde duran ve ‘Çin Aslanı’ da denilen Chow Chow cinsi ‘Herkül’ isimli köpek, bir hafta önce 2 kişi tarafından çalındı.

    Hırsızlık güvenlik kameralarına yansırken, sahibinin şikâyeti üzerine polis, köpeği bulmak için çalışma başlattı.

    Hırsızlıkla ilgili haberin ardından bir kişi, polisi arayarak, çalınan köpeği 2 kişi gezdirirken gördüğünü söyledi. Harekete geçen polis, yaptığı araştırmada köpeğin Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’ndeki bir evde tutulduğunu belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, eşkalleri güvenlik kameralarındaki hırsızlarla uyuşan 2 kişiyi gözaltına aldı. Köpek de evin deposunda demir korkuluklara bağlı bulundu.

    ‘EVLADIMIZA KAVUŞTUK’
    ‘Herkül’ü teslim alan Ebru Boztekin, “Emeği geçen tüm polis ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Hepsi kendi köpekleri gibi uğraştılar. Biz evladımıza kavuştuk. Herkül kaybolduktan bir gün sonra oğlum Emir’in doğum günüydü, mumları üflerken Herkül’ün geri gelmesini dilemişti. Oğlumun dileği oldu” dedi.

    Etiketler: Chow chow , Bursa , gazetehaberleri , gündem
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