Arsuz İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ’den gözaltı
Hatay'da Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı görevine yaklaşık bir buçuk ay önce atanan Burak İnan’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı eş zamanlı FETÖ operasyonunda Arsuz İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak İnan, Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Üsteğmen Burak İnan’ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
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