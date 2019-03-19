Arslantepe Höyüğü 'Kalıcı Kültür Mirası Listesi'ne aday

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArslantepe Höyüğü 'Kalıcı Kültür Mirası Listesi'ne aday
GeriGündem Arslantepe Höyüğü 'Kalıcı Kültür Mirası Listesi'ne aday
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Taha AYHAN/MALATYA (DHA)
19.03.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Arslantepe Höyüğü 'Kalıcı Kültür Mirası Listesi'ne aday

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arslantepe Höyüğü 'Kalıcı Kültür Mirası Listesi'ne aday

Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. UNESCO, Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi için çalışmalar yapıldı. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, höyüğün kalıcı listede yer alması için kesin kararını Mart 2020'de açıklayacak.

Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan kazıda, 3'te 1'lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Bu yılki kazı çalışmaları Ağustos ayında başlayacak. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı.

Arslantepe Höyüğü Kalıcı Kültür Mirası Listesine aday
Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldı.

Arslantepe Höyüğü Kalıcı Kültür Mirası Listesine aday
ICOMOS DOSYAYI İNCELEYECEK

Arslantepe UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için 2014 yılından beri çalışmalar yürütülüyor. Arslantepe, o tarihte geçici listede alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Şubat 2019'da dosyayı UNESCO'ya gönderdi. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), UNESCO adına dosya üzerinden inceleme yapacak. ICOMOS heyeti Ekim ayında Malatya'ya gelerek Arslantepe'yi yerinde incelemeleri bekleniyor. Bu çalışmaların ve ardından yapılacak komisyon toplantılarının tamamlanmasının ardından Mart 2020'de UNESCO Arslantepe Höyüğü ile ilgili kararını açıklayacak.

Arslantepe Höyüğü Kalıcı Kültür Mirası Listesine aday
BAKAN ERSOY: KALICI LİSTEYE GEÇİRİLMESİNİN HAYATİ ÖNEMİ VAR

Geçtiğimiz günlerde Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arslantepe Höyüğü'nü ziyareti sırasında "Aslantepe Höyüğü'nün kazıların tanımlanması ve UNESCO geçici miras listesinden, kalıcı listeye geçirilmesinin hayati önemi var" açıklamasında bulunmuştu.

Arslantepe Höyüğü Kalıcı Kültür Mirası Listesine aday

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tek karacı subaydı! TSK'ya dönüyor

Atatürk’süz Çanakkale!

‘Seçimden sonra milletin önüne gelince çok ciddi bedel ödeyecek’

Her satırı korkunç... "Yalvardım kimse bir şey yapmadı"