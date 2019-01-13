Arsızlar çetesi çöktü
İSTANBUL’da kiraladıkları araçları sahte belgelerle satan, günlük kiraladıkları evleri de yine sahte belgelerle aylık olarak kiraya veren çete çökertildi.
Yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı öne sürülen ve ‘Arsızlar Çetesi’ olarak bilinen grubun, 5 milyon TL’lik vurgun yaptığı, elde ettikleri paraları ise eğlence mekanlarında harcadıkları belirlendi. Araştırmada, elebaşı Mustafa Bulut ve kardeşi Serdar Bulut ile rüşvet işlerini organize eden Mustafa Bulut’un sevgilisi Serpil Dikmen, Ayşe Nevin ile birlikte 6 noter kâtibi, 1 uzman jandarma ve 1 polisin de aralarında bulunduğu 34 kişi tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu’daki operasyonlarla 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘kurulan örgüte üye olmak’, ‘kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ‘rüşvet’ suçlarından sorgulandı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Ayşe Nevin - Mustafa Bulut
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