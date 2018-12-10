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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İsmail SAYMAZ
10.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Arşiv kaydının arşivi imha edilmiş

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Arşiv kaydının arşivi imha edilmiş

İSTANBUL’da, evindeki arama sırasında bir polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren 25 yaşındaki Dilek Doğan’ın teyzesi Senem Doğan, sözlü bir şekilde “Arşiv araştırmanız olumsuz” denilerek işten çıkarıldığı gerekçesiyle dava açtı.

İstanbul Valiliği, mahkemeye gönderdiği yanıtta “Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması evrakı gizli olduğundan imha edildi” dedi. İstanbul Valiliği’ne bağlı Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde üç yıldır taşeron işçi olarak çalışan Senem Doğan (45), 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4/D statüsünde sürekli işçi olmaya hak kazandı. Dört çocuk annesi Doğan, 20 Temmuz’da gerekçe belirtilmeden işten çıkarıldı. Doğan, ısrarlı sorularına karşılık sözlü şekilde “Arşiv araştırmanız olumsuz sonuçlandı” cevabı aldı. Doğan’ın avukatı Seyit Sönmez, işlemin hukuka aykırı olduğunu savunarak kararın iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, İstanbul Valiliği’nden ‘güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde yapılan tespite dair belgenin gönderilmesini’ istedi. Valilikten 3 Aralık’ta gönderilen yanıtta şöyle denildi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonuçları evrakları gizli olduğundan ve imha edilmesi gerektiğinden birimimize gönderilmemiş olup imha edilmiştir.”

Bu yanıt üzerine mahkemeye başvuran avukat Sönmez, “Bu beyan idari işlemin ne kadar keyfi ve hukuka aykırı olarak alındığını göstermektedir. Bir iki ay önceki belgenin imha edilmiş olması mantıklı olmadığı gibi yasal dayanaktan da yoksundur” dedi ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

İstanbul Küçükarmutlu’da ailesiyle birlikte yaşayan Dilek Doğan, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik bir soruşturma kapsamında 18 Ekim 2015’te evlerinde arama yapan bir polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

 

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