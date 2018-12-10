Arşiv kaydının arşivi imha edilmiş
İSTANBUL’da, evindeki arama sırasında bir polisin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren 25 yaşındaki Dilek Doğan’ın teyzesi Senem Doğan, sözlü bir şekilde “Arşiv araştırmanız olumsuz” denilerek işten çıkarıldığı gerekçesiyle dava açtı.
İstanbul Valiliği, mahkemeye gönderdiği yanıtta “Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması evrakı gizli olduğundan imha edildi” dedi. İstanbul Valiliği’ne bağlı Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde üç yıldır taşeron işçi olarak çalışan Senem Doğan (45), 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4/D statüsünde sürekli işçi olmaya hak kazandı. Dört çocuk annesi Doğan, 20 Temmuz’da gerekçe belirtilmeden işten çıkarıldı. Doğan, ısrarlı sorularına karşılık sözlü şekilde “Arşiv araştırmanız olumsuz sonuçlandı” cevabı aldı. Doğan’ın avukatı Seyit Sönmez, işlemin hukuka aykırı olduğunu savunarak kararın iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, İstanbul Valiliği’nden ‘güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde yapılan tespite dair belgenin gönderilmesini’ istedi. Valilikten 3 Aralık’ta gönderilen yanıtta şöyle denildi:
“İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonuçları evrakları gizli olduğundan ve imha edilmesi gerektiğinden birimimize gönderilmemiş olup imha edilmiştir.”
Bu yanıt üzerine mahkemeye başvuran avukat Sönmez, “Bu beyan idari işlemin ne kadar keyfi ve hukuka aykırı olarak alındığını göstermektedir. Bir iki ay önceki belgenin imha edilmiş olması mantıklı olmadığı gibi yasal dayanaktan da yoksundur” dedi ve yürütmenin durdurulmasını istedi.
İstanbul Küçükarmutlu’da ailesiyle birlikte yaşayan Dilek Doğan, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik bir soruşturma kapsamında 18 Ekim 2015’te evlerinde arama yapan bir polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.
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