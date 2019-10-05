Aromalı mamalar toplatılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı’na yapılan bir ihbarla, bazı bebek ve küçük çocuk ek gıdalarının içeriğinde portakal, elma, çilek vb ekstraktların aroma olarak kullanıldığı bildirildi.
Yapılan denetimlerde, aroma maddesi olarak Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği’nde belirtilenler haricinde meyve ekstraktların kullanıldığının tespit edildiği ürünlerin (Bebivita Tahıl Bazlı Ek Gıda Kırmızı Meyveli Sütlü ve Bebivita Tahıl Bazlı Ek Gıda Meyveli Sütlü) piyasadan toplatılmasına karar verildiği açıklandı.
İHLALE PARA CEZASI
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bakanlık mevzuatına göre bebek ve küçük çocuk ek gıdalarında vanilin ve vanilya ekstraktı dışında herhangi bir aroma maddesi bulunamaz. Türkiye’de hassas tüketici grubu olan bebek ve küçük çocuklar için üretilen ek gıdalarda meyvenin kendisinin kullanılması amacıyla aroma maddelerinde böyle bir düzenleme yapılmıştı. Bu nedenle uygun olmadığı tespit edilen tüm ürünler, işletmeler tarafından raflardan kaldırılacak. Yetkililer denetimlere başladıklarını, herhangi bir ihlal durumunda işletmelere para cezası kesileceğini açıkladı.
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