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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST - İSTANBUL
09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Arnavutluk gizemli katamaranı konuşuyor: Atik Bey’in sırrı

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Arnavutluk gizemli katamaranı konuşuyor: Atik Bey’in sırrı

Türk bayrağı taşıyan ‘Atik Bey’ isimli katamaran Arnavutuk’un Şingin sahiline 12 mil mesafede motoru çalışır halde boş olarak bulundu. Katamarandan 31 yaşındaki Sezgin Yavuz’a ait belgeler çıktı. Arnavutluk basınının yerel polise dayandırarak verdiği bilgilere göre, teknede uyuşturucu ya da kaçak yolcu taşınmış olabilir.

Atik Bey isimli katamaran 25 Ağustos’ta iki kez Hırvatistan’ın Trogir Limanı’ndan çıkış yaptı. İlki yerel saatle 06.32’de, diğeri ise 09.25’teydi. 14 metrelik Atik Bey’in rotası çok yakındaki Split Limanı’na oldu. Buradan da aynı gün saat 16.49’da çıkış yapıldı. Atik Bey, Split’ten sonra yine Hırvatistan’a bağlı Korcula Adası’na yanaştı. 28 Ağustos’ta rota bu kez Karadağ’a bağlı Budva oldu. Kamataran 30 Ağustos’ta yerel saatle 17.03’te Budva’dan ayrıldı. Uydudan yerini gösteren AIS sistemini 2 Eylül 2019 günü saat 17.41’de Adriyatik Denizi’nde kapattı.

Arnavutluk gizemli katamaranı konuşuyor: Atik Bey’in sırrı

Arnavut balıkçılar önceki gün Türk bayrağı taşıyan Atik Bey’i Şingin sahiline 12 mil açıkta gördü. Arnavutluk Sahil Güvenlik ekiplerine teknenin rüzgârla sürüklendiği bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri Atik Bey’e çıktığında katamaranda kimseyi bulamadı. Motorlar çalışır haldeydi. Katamaranda Türk vatandaşı Sezgin Yavuz adına düzenlenmiş pasaport bulundu. Teknenin bayrak direğine Türk bayrağının altında Galatasaray bayrağı çekildiği belirlendi.
Şingin Limanı’na çekilen Atik Bey’de Arnavut polisi detaylı inceleme yaptı. Tiran’dan gelen ekipler aynı zamanda İnterpol’den de destek istedi. Arnavutluk basınında yer alan bilgilere göre, polis teknede uyuşturucu ya da kaçak yolcu taşınma ihtimali üzerinde duruyor. Yine basında yer alan bilgilere göre, teknede pasaportu bulunan Sezgin Yavuz’un Arnavutluk’ta yaşayan akrabaları tekneyi teslim almak için polise başvuruda bulundu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.09.2019) 2
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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