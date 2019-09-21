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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.09.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Arnavutköy'deki katliamda dehşete düşüren ifadeler

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Arnavutköy'deki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul, Arnavutköy’de üvey babasını, annesini ve kardeşlerini öldüren Veysel Aydın’ın ifadesi ortaya çıktı. Aydın ifadesinde, "Abimi, annemi, üvey babamı kafasından vurdum. Kız kardeşim odasına girdiğinde onu arkasından yakaladım ve başını tutarak boğazını kestim. Kız kardeşimi, yalnız kalmasın diye öldürdüm. Hepsini öldürdükten sonra kokmasınlar diye üzerlerine şampuan döktüm ve kıyafetlerimi değiştirip evden ayrıldım” dedi.

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  • İstanbulda katliam Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
  • İstanbulda katliam Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
  • İstanbulda katliam Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
  • İstanbulda katliam Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

EVDE 4 CESET BULUNMUŞTU

Arnavutköy, Anadolu mahallesi, Ahmet Yesevi caddesi üzerinde ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir evdeki 4 cesetle karşılaşmıştı.

Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede Kader Aydın (42), Abdülkadir Açıkalın (45) Serkan Aydın (26)'ın başına birer el ateş edilerek öldürüldüğünü evde bulunan 9 yaşındaki kız çocuğunun ise boğazının kesilerek hayatına son verildiğini tespit etmişti.

Soruşturma sonucu cinayetleri işlediği öğrenilen Veysel Aydın aynı gün akşam saatlerinde Darıca'da yol kenarında bir otomobilin içinde otururken olayda kullandığı silahı ile birlikte gözaltına alınmıştı.

"BENİ DIŞLADIKLARI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek olayla ilgili ifadesine başvurulan Veysel Aydın işlediği cinayetleri büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı öğrenildi. Aydın'ın bir hastanede özel güvenlik olarak çalıştığı kaydedildi. 

Poliste verdiği ifadesinde ailesiyle arasının uzun süredir bozuk olduğunu anlatan Veysel Aydın'ın, "Ben 5-6 yaşındayken babam cezaevine girdi. Bir süre sonra annem başka bir adamla yaşamaya başladı.

Ben hayatım boyunca hep onlar tarafından dışlandım. Bu yüzden evde sürekli kavga ediyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Beni dövmeye kalktılar" dediği öğrenild

"KREDİ YÜZÜNDE TARTIŞTIK"

Öz babasıyla birlikte bir iş yapmak için 20 bin lira kredi çektiğini ancak kredi taksitlerini ödemeyince eve haciz geldiğini anlatan Veysel Aydın ifadesinde, "Bu yüzden aramız son günlerde aramız oldukça bozuktu.

Perşembe günü sabah saatlerinde bu kredi borcu nedeniyle aramızda çıkan tartışmanın ardından kendimi kaybettim. Beni  dövmek isteyen ağabeyimi daha önceden edindiğim tabancayla vurarak öldürdüm. Hemen ardından aynı şekilde annemi de başına bir el ateş ederek öldürdüm" dediği kaydedildi.

ÖLDÜRMEK İÇİN ÖNCE ÜVEY BABASINI ARDINDAN KIZ KARDEŞİNİ BEKLEMİŞ

İlk cinayetleri saat 13.30 sıralarında işlediğini anlatan Veysel Aydın daha sonra saat 17.30'a kadar evde babasını beklediğini belirterek "Üvey babam eve girdiğinde ben cesetleri bir odaya saklamıştım. Onları fark etmeden odasına girdi. Ben de peşinden giderek yine bir el başına ateş ederek onu öldürdüm" dediği öğrenildi. 

Veysel Aydın daha sonra yine evde beklemeye başladığını söylediği ifadesinde "Küçük üvey kız kardeşimi beklemeye başladım. Saat 20.30 sıralarında kapı açıldı ve içeri girdi. Bir anda üzerine atlayarak onu bıçakladım ve öldürdüm" dedi.

CESETLERİN ÜZERİNE ŞAMPUAN DÖKMÜŞ

Ardından ellerimi yıkayıp üzerimi değiştirdiğini anlatan Veysel Aydın cesetlerin üzerine kokmaması için şampuan döktüğünü belirtti. Daha sonra karşı caddede bulunan üvey babasının otomobiline geçtiğini anlatan zanlının geceyi otomobilin içinde geçirdiğini anlattığı kaydedildi.

ÖZ BABASINI ARAYIP CİNAYETİ SÖYLEMİŞ

Poliste verdiği ifadesinde sabaha karşı otomobille Darıca'ya gittiğini anlatan Veysel Ayrdın'ın oraya vardıktan sonra öz babasını telefonla aradığını "Bütün ailemi öldürdüm " dediği öğrenildi. Ancak babanın onun şaka yaptığını düşünüp söylediklerine inanmadığı belirtildi.

Zanlı Veysel Aydın'ın kendisini yakalayan polislere sadece küçük üvey kız kardeşini öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu söylediği kaydedildi. Zanlı, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek

İstanbulda katliam Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
İstanbul'da katliam! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
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