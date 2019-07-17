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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.07.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Arnavutköy’de şoke eden anlar.. Çuval çuval götürdüler!

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Arnavutköy’de şoke eden anlar.. Çuval çuval götürdüler!

Arnavutköy’de yüzleri maskeli 8 kişinin bir firmadan çuval çuval kot çaldığı anlar kameraya yansıdı. 2 dakikada piyasa değeri 90 bin TL’lik kotları böyle çaldılar.

İstanbul Arnavutköy’de yüzleri maskeli 8 kişi kot üretimi yapan bir firmadan 2 dakika içerisinde piyasa değeri 90 bin TL’lik kot pantolonları çaldı. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde kot pantolon üretimi ve ütü paketlemesi yapan bir firmanın imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelen yüzleri maskeli 8 kişilik grup önce iş yerlerini cam çerçeve indirdikten sonra içeriye girdi. Yüzleri maskeli şahıslar iş yerinin önüne çektikleri araçlarına paketlenmiş halde bulunan piyasa değeri 90 bin TL olan farklı renk ve modelde olan kot pantolonları doldurmaya başladı. Maskeli şahıslar bir taraftan çuvalları taşırken, bir taraftan da çevreyi kolaçan etti. 2 dakika içerisinde 90 bin TL’lik kotları çalan 8 kişilik geldikleri araçla sokak aralarından kaçarak izlerini kaybetti.

SOYGUN ANLARI KAMERADA

Olay sonrası polis ekipleri iş yeri ve çevresinde hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler soyguna karışan şahıslara dair kimlik tespit çalışması yapıldığı öğrenildi. Öte yandan 2 dakikada 90 bin TL’lik meydana gelen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yüzleri maskeli 8 kişinin geldiği ve dükkanın içerisinden çuvallanan kotları arabaya taşıması görülüyor. Hızlı hareket eden hırsızlar bir taraftan kotları çalarken bir taraftan da çevreyi gözetlemesi görüntülere yansıyor.

Arnavutköy’de şoke eden anlar.. Çuval çuval götürdüler


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