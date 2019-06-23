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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.06.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Arnavutköy'de oy kullanmaktan dönen aile kaza yaptı: 1 ölü

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Arnavutköy'de oy kullanmaktan dönen aile kaza yaptı: 1 ölü

ARNAVUTKÖY'de oy kullanmaktan dönen içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada sürücünün eşi hayatını kaybederken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Arnavutköy Çilingir Köyü Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cafer Erdem(80) ve Emine Erdem (78) oy kullandıktan sonra 34 UPR 52 plakalı araçlarına binerek evlerine doğru yola çıktılar. Cafer Erdem yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak, tarlaya daldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Emine Erdem'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşi Cafer Erdem ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza alanına dubalar koyarak kazayla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcısının incelemeleri ardından yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracına konularak kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yol üzerinde kısa süreli trafik oluşurken, aracın kaldırılması sonucu trafik normal seyrine döndürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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