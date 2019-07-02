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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)
02.07.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Arnavutköy'de organize suç operasyonu... Böyle gizlemişler

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Arnavutköy'de organize suç operasyonu... Böyle gizlemişler

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Arnavutköy'de bulunan önceden belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı.

Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinden hareket eden ekipler, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Yaşar Apartmanı'na baskın yaptı.

Arnavutköyde organize suç operasyonu... Böyle gizlemişler


Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda apartmanın kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. 

Polis, apartmanda ve apartman çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda apartmanın dış cephesinde bulunan banyo penceresine gizlenmiş  bir adet tabanca ele geçirildi.

Yapılan aramalar sonrasında evde bulunan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. 

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