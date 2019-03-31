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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan ERGÜN /İSTANBUL (DHA)
31.03.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Arnavutköy'de midibüs alev alev yandı

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Arnavutköy'de midibüs alev alev yandı

İstanbul Arnavutköy'de servis aracı olarak kullanılan midibüs alev alev yandı.

 Olay, dün saat 23.30 sıralarından Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cebrail Özgün'e ait 34 ZB 9081 plakalı servis aracı olarak kullanılan midibüs, park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle servis aracının tamamen kullanılmaz hale geldiği Cebrail Özgün, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını gözyaşları içinde seyretti.

Özgün, “Bakkala ekmek almaya çıkmıştım. Evimin yakınında park halinde olan midibüsün ön kısmından alevler yükseldiğini görünce koşarak kapıyı açmaya çalıştım. Kapıyı açar açmaz alevler daha da şiddetlendi ve aracın tamamını sardı. Çok üzgünüm. Ekmek teknemizdi bu bizim" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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