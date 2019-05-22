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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan ERGÜN - DHA
22.05.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Arnavutköy'de korkunç olay! Ateşe verip kaçtı…

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ARNAVUTKÖY'de kimliği belirsiz bir kişi ayakkabı fabrikasının önünde bulunan çuvalları ateşe verdi. Alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Hızla büyüyen alevler, fabrika sahibine ait aracı sardı. 

Güvenlik kamerasına da yansıyan olay dün akşam 21.30 sıralarında Arnavutköy'de yaşandı. Anadolu Mahallesi Aysuna Sokak'ta bulunan bir ayakkabı fabrikasının giriş kapısı önünde bulunan ve çöpe atılmak üzere kapı önüne bırakıldığı öğrenilen malzemeler kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Kısa sürede alev alan çöpler, fabrika girişinde bulunan ve fabrika sahibi Ferdi Çalgıcı'ya ait aracı sardı. 

YANGIN FABRİKAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İftar saatinin hemen ardından olayda alevleri yoldan geçen bisikletli gençler fark etti. İhbarı üzerine lay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevlerin fabrikaya sıçramasının önüne geçildi. Yangının söndürülmesi ile olay yerine gelen polis ekipleri de yaptığı ilk incelemede fabrikanın güvenlik kamera görüntülerini izledi.  

YAKAN KİŞİ GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

Fabrikanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin fabrika önündeki malzemeleri ateşe verdiği fark edildi. Elinde tuttuğu bir el feneri yardımı ile iş yerinin giriş kapısına yaklaşan kişinin eğilerek yerdeki çuvalları yaktığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Fabrika sahibi Ferdi Çalgıcı, "Onlarca işçi kardeşimizi istihdam ediyoruz. Şükürler olsun ki yangın fabrika içine sıçramadı. Yoksa bütün emeğimiz yok olacaktı. Kamera görüntülerini izleyince üzüntümüz daha da arttı. Şu mübarek günde kim, neden böyle bir kundaklama olayını gerçekleştirir anlam veremiyoruz" dedi. Polisin olayı gerçekleştiren kişiyi arıyor.

Arnavutköyde korkunç olay Ateşe verip kaçtı…

Arnavutköyde korkunç olay Ateşe verip kaçtı…


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