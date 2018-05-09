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    Arnavutköy'de ilginç kaza..

    İHA
    09.05.2018 - 09:17 | Son Güncelleme:

    İstanbul Arnavutköy’de kafa kafaya çarpışan araçlardan biri havada asılı kalarak toprak alana yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayazma mevkii Ebubekir Sıddık Camii’nin yanında iki araç kafa kafaya çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 5 kişiden biri toprak alana savrularak hafif şekilde yaralanırken, havada asılı kalan araçlardan biri toprak alana yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Asılı kalan araç ise çekici yardımıyla çekildi.
    Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
    Arnavutköyde ilginç kaza..

    Arnavutköyde ilginç kaza..

    Etiketler: NoMobil , gündem
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