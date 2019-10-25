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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Taylan ERGÜN/İSTANBUL (DHA)
25.10.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

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Arnavutköy'de hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 8 kişi yaralandı.

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  • Arnavutköyde hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı
  • Arnavutköyde hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı
  • Arnavutköyde hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı
  • Arnavutköyde hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı
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Kaza, 06.30 sıralarında Hadımköy İstanbul Caddesi Ömerli Işıklar Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Hadımköy istikametine ilerleyen 34 GA 2391 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete ilerleyen Mehmet Orak yönetimindeki 34 NL 7005 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan İETT sürücüsü Mehmet Orak ile yolcular Kadriye Yavuz, Meryem Süleyman, Ahmet Şen, Aziz Karaoğlu, Hakan Şengül ve Aliye Süleymanlı'yı ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürdü. Kamyonda sıkışan sürücü Hacı Ahmet İlbey'i ise itfaiye ekipleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kenan Kartal, "İETT otobüsü ile kamyon çarpıştı. Tahmin edildiğine göre, Beylikdüzü'nden gelen kamyon kırmızı ışıkta döneceği sırada otobüse çarptı. Çarptıktan sonra kontrolünü kaybetmiş ve yuvarlanmış. 7 yaralı olduğunu duydum ama aralarında ağır yaralı yok" dedi.

Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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