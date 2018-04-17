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    Arnavut Met’in adamına baskın

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    17.04.2018 - 16:10 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da düzenlenen operasyonda, 1 ton 100 kilo uyuşturucuyla yakalanan Arnavut Met lakaplı Met Kanani’nin adamı M.Y gözaltına alındı.

    Arnavut Met’in adamına baskınNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saat 05.30 sıralarında Çekmeköy’de 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonda polis helikopteri havadan, Özel Harekat Timleri de karadan yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel Harekat Timleri bir evin önünde bulunan kulübenin kapısını açtı. Güvercinler için yapılan kulübede yapılan aramalarda uyuşturucu madde kullanım düzeneği ele geçirildi.

    14 adrese yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerin birinde, geçtiğimiz ay 1 ton 100 kilo uyuşturucu ile yakalanan Arnavut Met lakaplı Met Kanani’nin adamı M.Y gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçerken gözaltına alınan 15 kişi emniyette sorguya alındı.

    Etiketler: gözaltı , gündem
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