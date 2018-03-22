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    Arnavut Met böyle yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    22.03.2018 - 12:05 | Son Güncelleme:

    İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirdiği Arnavut Met Kanani çetesine yönelik operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Çetenin  geçen yıl kasım ayında Yunan Polisi ile Ege Denizi'nde çatıştığı ve 1 ton 300 kilogram uyuşturucu yakalattığı ortaya çıktı.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavut Met Kanani’nin bazı adamlarının Türkiye’de olduğunu belirledi. Bunun üzerine araştırma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlenen şüphelilerin Bodrum üzerinden uyuşturucu getireceği tespit edildi. Çalışmalarda Met Kanani’nin de da Türkiye’ye geleceği saptandı. İstanbul Narkotik Polisi (İNP) Muğla Emniyeti’ne de bilgi vererek destek istedi. Durum,  Arnavutluk Polisi’ne de iletildi.

    Arnavut Met böyle yakalandı

    UYUŞTURUCUNUN GELİŞİNİ TEPEDEN İZLEDİ

    Arnavut Met böyle yakalandıMet Kanani’nin  Bodrum’a gelmesiyle, Narkotik polisinin sıcak takibi başladı. Met Kanani’nin  tekneyle gelecek uyuşturucuyu bir tepeden izlediği tespit edildi. Met Kanani’nin  uyuşturucu beklediği anlar polis ekiplerince de izlenerek fotoğraflandı.

    Çetenin Milas’ta depo olarak kullandığı bir adres belirlendi. Su damacanası depolanan adreste uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından operasyon kararı alındı.

    İstanbul Narkotik Şube ekipleri ve Muğla polisi geçen salı günü saat  02.30’da belirlenen depoya girdi. “Arnavut Met” lakaplı Met Kanani ve 6 adamı eşzamanlı baskınla yakalandı. Operasyonda, 1 ton 100 kilogram hibrit esrar olarak bilinen skunk ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucunun 25 milyon TL olduğu bildirildi.

    Met Kanani’nin adamlarına yönelik geçtiğimiz yıl 29 Kasım’da Yunan polisinin Ege Denizi’nde operasyon düzenlediği ortaya çıktı. Seyir halindeki bir tekneye düzenlenen o operasyonda çete  ile Yunan polisi arasında çatışma çıktığı, helikopter destekli operasyonda kaçan şüphelilerin yakıtları bitince teslim oldukları belirtildi. Yunanistan polisinin düzenlediği bu operasyonda 1 ton 300 kilogram skunk ele geçtiği ancak Met Kanani'nin yakalanamadığı bildirildi.

    Arnavut Met böyle yakalandı

    Uyuşturucu  baronu Met Kanani’nin uyuşturucu ticaretinin güzergâhlarından olan Balkan rotasının önemli bir kısmını elinde tuttuğu öne sürüldü. Uzmanlara göre, Afganistan, İran, Türkiye ya da Karadeniz’in kuzey hattından gönderilen eroin, Balkan rotası üzerinden Avrupa’ya dağıtılıyor. Çeteler, Avrupa’da üretilen ve daha çok Arap ülkelerine gönderilen uyuşturucu hap ve skunk için de Balkan rotasını kullanılıyor. Dönüş rotası olarak adlandırılan kuzey-güney hattında, daha çok Ege Denizi kullanılıyor. Bu operasyonla Balkan zehir rotasına önemli bir darbe vurulduğu belirtildi.

    SKUNK NEDİR

    Skunk,  esrarın elde edildiği, hintkenevirinin hibritleme yoluyla ekiminden elde edilen bir uyuşturucudur. Esrara göre on kat daha zararlı olan “skunk” birçok hastalığa neden oluyor. Daha çok  Arnavutluk’ta yetiştirilen skunk ülkemize ise Balkan rotası izlenerek Avrupa’dan getiriliyor.

    Etiketler: istanbul , narkotik , Arnavut Met Kanani , gündem
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