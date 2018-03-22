Arnavut Met böyle yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavut Met Kanani’nin bazı adamlarının Türkiye’de olduğunu belirledi. Bunun üzerine araştırma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlenen şüphelilerin Bodrum üzerinden uyuşturucu getireceği tespit edildi. Çalışmalarda Met Kanani’nin de da Türkiye’ye geleceği saptandı. İstanbul Narkotik Polisi (İNP) Muğla Emniyeti’ne de bilgi vererek destek istedi. Durum, Arnavutluk Polisi’ne de iletildi.







UYUŞTURUCUNUN GELİŞİNİ TEPEDEN İZLEDİ

Met Kanani’nin Bodrum’a gelmesiyle, Narkotik polisinin sıcak takibi başladı. Met Kanani’nin tekneyle gelecek uyuşturucuyu bir tepeden izlediği tespit edildi. Met Kanani’nin uyuşturucu beklediği anlar polis ekiplerince de izlenerek fotoğraflandı.

Çetenin Milas’ta depo olarak kullandığı bir adres belirlendi. Su damacanası depolanan adreste uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından operasyon kararı alındı.

İstanbul Narkotik Şube ekipleri ve Muğla polisi geçen salı günü saat 02.30’da belirlenen depoya girdi. “Arnavut Met” lakaplı Met Kanani ve 6 adamı eşzamanlı baskınla yakalandı. Operasyonda, 1 ton 100 kilogram hibrit esrar olarak bilinen skunk ele geçirildi. Ele geçen uyuşturucunun 25 milyon TL olduğu bildirildi.

Met Kanani’nin adamlarına yönelik geçtiğimiz yıl 29 Kasım’da Yunan polisinin Ege Denizi’nde operasyon düzenlediği ortaya çıktı. Seyir halindeki bir tekneye düzenlenen o operasyonda çete ile Yunan polisi arasında çatışma çıktığı, helikopter destekli operasyonda kaçan şüphelilerin yakıtları bitince teslim oldukları belirtildi. Yunanistan polisinin düzenlediği bu operasyonda 1 ton 300 kilogram skunk ele geçtiği ancak Met Kanani'nin yakalanamadığı bildirildi.







Uyuşturucu baronu Met Kanani’nin uyuşturucu ticaretinin güzergâhlarından olan Balkan rotasının önemli bir kısmını elinde tuttuğu öne sürüldü. Uzmanlara göre, Afganistan, İran, Türkiye ya da Karadeniz’in kuzey hattından gönderilen eroin, Balkan rotası üzerinden Avrupa’ya dağıtılıyor. Çeteler, Avrupa’da üretilen ve daha çok Arap ülkelerine gönderilen uyuşturucu hap ve skunk için de Balkan rotasını kullanılıyor. Dönüş rotası olarak adlandırılan kuzey-güney hattında, daha çok Ege Denizi kullanılıyor. Bu operasyonla Balkan zehir rotasına önemli bir darbe vurulduğu belirtildi.

SKUNK NEDİR

Skunk, esrarın elde edildiği, hintkenevirinin hibritleme yoluyla ekiminden elde edilen bir uyuşturucudur. Esrara göre on kat daha zararlı olan “skunk” birçok hastalığa neden oluyor. Daha çok Arnavutluk’ta yetiştirilen skunk ülkemize ise Balkan rotası izlenerek Avrupa’dan getiriliyor.