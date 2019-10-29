Armağan olsun
Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin’de 555 metre uzunluğunda, 46 metre derinliğindeki Gilindire Mağarası’nda yeni bir rekora imza attı.
Ercümen ‘paletsiz kategori’de yaptığı dalışla 90 metre sınırını geçerek Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı. Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteklediği dalışı, Guinness’in görevlendirdiği hakem ile gözlemcinin yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de izledi.
2 DAKİKA, 5 SANİYE
Ercümen saat 09.48’de Gilindire Mağarası’nda bulunan göle dalış yaptı. 2 dakika 5 saniyelik sürede ve tek nefeste su altında 4 tur atarak 100 metre giden Ercümen, Japon yüzücü Ai Futaki’ye ait dünya rekorunu kırmayı başardı. Hakem ve gözlemcilerin rekorun kırıldığını belirtmesi üzerine Ercümen ve ekibi büyük sevinç yaşadı. Sevincini asker selamı vererek kutlayan Ercümen daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu rekor denemesini Cumhuriyet’e ve kahraman Mehmetçiğe ithafen yaptık. Benim için tarifsiz bir duygu. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Burası 2.5 milyon yıllık bir mağara. Tüm dünyada bu kadar özel bir yer görmedim. İleride hem Türkiye hem de dünyadan ziyaretçiler ağırlayacağını düşünüyorum. Buna ufacık bir katım olmuşsa ne mutlu bana.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle