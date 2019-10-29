Armağan olsun

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArmağan olsun
GeriGündem Armağan olsun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İdris EMEN / MERSİN
29.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Armağan olsun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Armağan olsun

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin’de 555 metre uzunluğunda, 46 metre derinliğindeki Gilindire Mağarası’nda yeni bir rekora imza attı.

Ercümen ‘paletsiz kategori’de yaptığı dalışla 90 metre sınırını geçerek Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı. Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteklediği dalışı, Guinness’in görevlendirdiği hakem ile gözlemcinin yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de izledi.

Armağan olsun

2 DAKİKA, 5 SANİYE

Ercümen saat 09.48’de Gilindire Mağarası’nda bulunan göle dalış yaptı. 2 dakika 5 saniyelik sürede ve tek nefeste su altında 4 tur atarak 100 metre giden Ercümen, Japon yüzücü Ai Futaki’ye ait dünya rekorunu kırmayı başardı. Hakem ve gözlemcilerin rekorun kırıldığını belirtmesi üzerine Ercümen ve ekibi büyük sevinç yaşadı. Sevincini asker selamı vererek kutlayan Ercümen daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu rekor denemesini Cumhuriyet’e ve kahraman Mehmetçiğe ithafen yaptık. Benim için tarifsiz bir duygu. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Burası 2.5 milyon yıllık bir mağara. Tüm dünyada bu kadar özel bir yer görmedim. İleride hem Türkiye hem de dünyadan ziyaretçiler ağırlayacağını düşünüyorum. Buna ufacık bir katım olmuşsa ne mutlu bana.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle