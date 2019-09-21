Arkeolojik hafızaya plaketle uğurlama
Kültür ve Turizm Bakanlığı halen arkeolojik kazı başkanlığı sıfatını sürdüren ve üniversitelerinden emekli olmuş 14 profesörü 11 Eylül Çarşamba günü Ankara’da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde topladı.
Toplantı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında yapıldı. Hocalara teşekkür edilerek bundan sonra kazı başkanlığı yapamayacakları belirtildi. İçlerinde dünyaca tanınmış neolitik dönem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, yakın zamanda kaybettiğimiz Prof.Dr. Hayat Erkanal’ın eşi Prof.Dr. Armağan Erkanal, ülkemizdeki ilk kadın arkeolojik kazı başkanı Prof. Dr. Berna Alpagut gibi isimler vardı. Hepsi ünlü Türk arkeologlar Prof. Jale İnan, Prof. Nimet Özgüç, Ord. Prof. Ekrem Akurgal, Ord. Prof. Arif Müfid Mansel, Prof. Halet Çambel’in öğrencileriydiler. Türk arkeolojisinde ikinci kuşak olarak nitelendirilen bir dönem böylelikle kapanmış oldu.
Hocaların hemen hepsi üniversitelerinden 65 yaş sınırlaması ile emekliydiler. Kazı başkanlığı görevlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Bakanlar Kurulu Kararı ile devam ediyorlardı. Toplantıda emekli hocalara Bakanlığın İç Denetim Birimi Başkanlığı’nca hazırlanan rapor doğrultusunda kazılarına son verileceği, kendilerine de “Onursal Başkan” yapılacağı anlatıldı. Bu bilgilendirmeler üzerine kazı başkanı hocalar şok yaşadı.
HOCALAR KARARA İTİRAZ ETTİ
Toplantı sırasında kazı başkanı hocaların itirazları oldu. Çünkü yasa bir kuruma bağlı olarak 75 yaşına kadar çalışmaya izin veriyordu. Hocaların hepsi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kazı yaptıklarını, bakanlığın da bir kurum olduğunu ileri sürdüyseler de kabul ettiremediler. Söz alan bazı hocalar, bu kararla Türk Arkeolojisinin geriye gideceğini, hocaların yarım yüzyıllık deneyimlerinin hiçe sayıldığını, arkeolojinin bir birikim işi olduğunu, çok sayıda devam etmekte olan projelerin uygulanamaz duruma geleceğini ve bu uygulamanın yürürlükteki kanunlara aykırı olduğunu vurguladılar. Toplantı sonunda kazı başkanlarına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına teşekkür plaketi verildi.
KİM, NE YAPIYORDU?
Prof.Dr. Aliye Öztan - Acemhöyük kazıları
Prof.Dr. Berna Alpagut - Bursa Paşalar kazıları
Prof.Dr. Mehmet Özdoğan - Kırklareli Aşağı Pınar
Prof.Dr. Armağan Erkanal - İzmir Panaztepe
Prof.Dr. Coşkun Özgünel - Apollon Smintheus kazıları
Prof.Dr. Nuran Şahin - Klaros Kazıları
Prof.Dr. Sevil Gülçur - Güvercin Kayası kazıları
Prof.Dr. Ömer Özyiğit - Foça Phokaia kazıları
Prof.Dr. Erksin Güleç - Üçağızlı Mağara kazıları
Prof.Dr. Mustafa Büyükkolancı - Aydın Ayasuluk kazıları
Prof.Dr. İlknur Özgen - Hacımusalar höyük kazıları
Prof.Dr. Aslıhan Yener - Aççana höyük kazıları
Prof.Dr. Elif Tül Tunay - İzmir Nif Dağı kazıları
Prof.Dr. Sait Başaran - Enez kazıları
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