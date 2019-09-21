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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer ERBİL
21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Arkeolojik hafızaya plaketle uğurlama

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Arkeolojik hafızaya plaketle uğurlama

Kültür  ve Turizm Bakanlığı halen arkeolojik kazı başkanlığı sıfatını sürdüren ve üniversitelerinden emekli olmuş 14 profesörü 11 Eylül Çarşamba günü Ankara’da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde topladı.

Toplantı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında yapıldı. Hocalara teşekkür edilerek bundan sonra kazı başkanlığı yapamayacakları belirtildi. İçlerinde dünyaca tanınmış neolitik dönem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, yakın zamanda kaybettiğimiz Prof.Dr. Hayat Erkanal’ın eşi Prof.Dr. Armağan Erkanal, ülkemizdeki ilk kadın arkeolojik kazı başkanı Prof. Dr. Berna Alpagut gibi isimler vardı. Hepsi ünlü Türk arkeologlar Prof. Jale İnan, Prof. Nimet Özgüç, Ord. Prof. Ekrem Akurgal, Ord. Prof. Arif Müfid Mansel, Prof. Halet Çambel’in öğrencileriydiler. Türk arkeolojisinde ikinci kuşak olarak nitelendirilen bir dönem böylelikle kapanmış oldu.

Hocaların hemen hepsi üniversitelerinden 65 yaş sınırlaması ile emekliydiler. Kazı başkanlığı görevlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Bakanlar Kurulu Kararı ile devam ediyorlardı. Toplantıda emekli hocalara Bakanlığın İç Denetim Birimi Başkanlığı’nca hazırlanan rapor doğrultusunda kazılarına son verileceği, kendilerine de “Onursal Başkan” yapılacağı anlatıldı. Bu bilgilendirmeler üzerine kazı başkanı hocalar şok yaşadı.

HOCALAR KARARA İTİRAZ ETTİ

Toplantı sırasında kazı başkanı hocaların itirazları oldu. Çünkü yasa bir kuruma bağlı olarak 75 yaşına kadar çalışmaya izin veriyordu. Hocaların hepsi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kazı yaptıklarını, bakanlığın da bir kurum olduğunu ileri sürdüyseler de kabul ettiremediler. Söz alan bazı hocalar, bu kararla Türk Arkeolojisinin geriye gideceğini, hocaların yarım yüzyıllık deneyimlerinin hiçe sayıldığını, arkeolojinin bir birikim işi olduğunu, çok sayıda devam etmekte olan projelerin uygulanamaz duruma geleceğini ve bu uygulamanın yürürlükteki kanunlara aykırı olduğunu vurguladılar. Toplantı sonunda kazı başkanlarına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına teşekkür plaketi verildi.

KİM, NE YAPIYORDU?

Prof.Dr. Aliye Öztan - Acemhöyük kazıları 

Prof.Dr. Berna Alpagut - Bursa Paşalar kazıları

Prof.Dr. Mehmet Özdoğan - Kırklareli Aşağı Pınar

Prof.Dr. Armağan Erkanal - İzmir Panaztepe

Prof.Dr. Coşkun Özgünel - Apollon Smintheus kazıları

Prof.Dr. Nuran Şahin - Klaros Kazıları

Prof.Dr. Sevil Gülçur - Güvercin Kayası kazıları

Prof.Dr. Ömer Özyiğit - Foça Phokaia kazıları

Prof.Dr. Erksin Güleç - Üçağızlı Mağara kazıları

Prof.Dr. Mustafa Büyükkolancı - Aydın Ayasuluk kazıları

Prof.Dr. İlknur Özgen - Hacımusalar höyük kazıları

Prof.Dr. Aslıhan Yener - Aççana höyük kazıları

Prof.Dr. Elif Tül Tunay - İzmir Nif Dağı kazıları

Prof.Dr. Sait Başaran - Enez kazıları

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