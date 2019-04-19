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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Arkeoloji kataloğu alay konusu oldu

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Arkeoloji kataloğu alay konusu oldu

GEÇEN hafta Harbiye Hilton İstanbul Convention ile Exhibition Center’da düzenlenen Heritage fuarında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin özverili çalışmaları ile kurulan Avrupa Birliği - Türkiye Anadolu Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi’nin tanıtımı yapıldı.

Fuarda stand açan Enstitü’nün, ‘‘Ülkemizin ilk Milli Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Kuruluyor’’ başlığı ile ziyaretçilere dağıttığı katalog ziyaretçileri şaşkına çevirdi. Anadolu tarihi kronolojisinin anlatıldığı katalogda Osmanlı İmparatorluğu dönemi İngilizce çevirisinde ‘The Ottoman Republic’ (Osmanlı Cumhuriyeti), Türkiye Cumhuriyeti döneminin anlatıldığı yerdeki çeviride ise ‘Ottoman Empire’ (Osmanlı İmparatorluğu) ifadeleri yer aldı. Katalog incelendiğinde bu hataların sadece dizgi hataları olmadığı, kronoloji tarihlerinde de ciddi yanlışlar bulunduğu ortaya çıktı.

Arkeoloji kataloğu alay konusu oldu

Katalogda Neolitik dönem M.Ö. 8000 - 5500 olarak tarihlendirilmiş ve Anadolu’da neolitik dönem yerleşimleri olarak Çayönü, Cafer Höyük, Çatalhöyük, Yumuktepe ve Pulur gösterilmiş. Anadolu’nun en eski yerleşim yeri olarak dünyaca bilinen ve geçmişi M.Ö. 10.000 tarihlenen Göbeklitepe ise unutulmuş. Yine İstanbul’un tarihini 8500 yıl geriye götüren Yenikapı Neolitik döneme yer verilmemiş. Likya dönemi ise M.Ö. 395 - M.S. 1176 olarak tarihlenmiş. Yani Likya medeniyetinin Selçuklu döneminde bile varlığını sürdürdüğü gibi vahim bir hata yapılmış. Çanakkale’deki Assos antik kenti Antalya’da, Aydın’daki Milet örenyeri Denizli’de, Kars’taki Ani Harabeleri Van’da, Osmaniye’deki Karatepe Örenyeri Kayseri’de, Aydın’daki Aprodisias antik kenti İzmir’de gösteriliyor.

Arkeoloji kataloğu alay konusu oldu

BAKANLIK TOPLATTI

Arkeolojik Haber internet sitesi yanlışlığı duyurunca fuarın ikinci gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı müdahale ederek kataloglar toplatıldı. Avrupa Birliği - Türkiye Anadolu Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü Proje Ofisi şu açıklamayı yaptı: ‘‘Yüklenici tarafından düzeltilmiş ve redaksiyondan geçmiş son metin yerine redaksiyon öncesi hazırlanan taslak metinlerden biri sehven baskıya gönderilmiş ve broşür, içeriğinde yer alan bazı hatalar ile yayınlanmak durumunda kalmıştır. Düzeltilmiş katalog en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

 

 

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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