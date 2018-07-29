Arkeologları çıldırtan dernek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArkeologları çıldırtan dernek
GeriGündem Arkeologları çıldırtan dernek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İdris EMEN
29.07.2018 - 23:38, Son Güncelleme:

Arkeologları çıldırtan dernek

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Arkeologları çıldırtan dernek

DEFİNECİLERİN dernekleşmesine arkeologlardan “Kültürel mirasımız tahrip ediliyor” tepkisi geldi.

Türkiye’de kültürel mirasının en büyük düşmanlarından biri, kaçak yapılan definecilik. Yasal sınırlar içinde definecilik çok sıkı şartlara bağlı. Geçen ay kurulan ‘Anadolu Defineciler Eğitim ve Araştırma Derneği’ de arkeologların tepkisini çekti. Dernek sitesinde amacını; “Anadolu’da definecilikle ilgilenen insanları eğitmek, bilinçlendirmek ve bir çatı altında toplamak” olarak açıklıyor. Dernek yasal olarak definecilik yapan veya defineciliğe merak saran kişilere definecilik hakkında danışmanlık desteği vereceğini öne sürüyor. Ancak arkeologlara göre amaç farklı. Arkeologların görüşü özetle şöyle:

‘AMACI DEDEKTÖR SATMAK’

Arkeologlar Derneği Genel Başkanı Dr. Soner Ateşoğulları: Anadolu’nun kültür mirasını kaçak kazılarla tahrip etmek için dernek kurulması ve buna devletin onay verilmesini garipsiyoruz. Böyle bir derneğe izin verilmemesi lazım. Amacı dedektör satmak olan bir dernek ne derece kültür varlıklarını korumaya yönelik bir yaklaşım sergileyebilir ki. Dedektör, Anadolu’nun kültürel mirasını tahrip etmek için kullanılan bir araç. Devletin dedektör kullanımını ya çok sınırlandırması ya da tamamen yasaklaması lazım.

Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Havva İşkan Işık: Böyle bir derneğin kurulması kaçak defineciliğe özendirir. Bu derneğin kurulmasına izin verilmemeliydi. Kaçak kazılar ülkemizin kültürel mirasını tehdit eden en büyük tehlikedir. Dedektörlerin Türkiye’ye girişi ve satışı derhal yasaklanmalıdır. Kaçak kazıcılara ve işbirlikçilerine verilecek cezaların çok yüksek ve caydırıcı olması lazım.”

Arkeologları çıldırtan dernek

100 METREKAREYİ GEÇEMEZ

TÜRKİYE’de yasal definecilik ‘define arama yönetmeliği’ çerçevesinde yapılıyor. Yönetmeliğe göre define için kazı yapılacağı bölge 100 metrekareyi geçemez. Arama yapılmak istenilen bölgenin sit alanı veya mezarlıklar içinde olup olmadığı Müze Müdürlüğü’nce tespit edildikten sonra müzenin uygun görülmesi üzerine defineciye define arama ruhsatı veriliyor. Bir yıl geçerli olan arama ruhsatıyla en çok bir ay kazı yapılabiliyor. Kazı müzenin görevlendirdiği personelin denetiminde yapılıyor. Kazıda kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde kazı hemen durdurulup ilgili kurumlara haber veriliyor. Define, hazinenin arazisinde bulunmuşsa değerinin yüzde 50’si aracıyla, özel bir mülkte bulunmuşsa değerinin yüzde 40’ı arayıcıya yüzde 10’u ise mülk sahibine veriliyor.

Arkeologları çıldırtan dernek

BİZ ALTIN AVCISIYIZ

Derneğin yönetim kurulu başkanı Uğur Kulaç ise definecilikte kullanılan dedektör üreten ve satan bir elektronik firmanın sahibi. Dedektör satmak için dernek kurduğu yönündeki iddiaları reddeden Kulaç, şunları söylüyor: “Ben 19 yıldır bu cihazları satıyorum. Benim bu cihazları satmam için böyle bir dernek kurmaya ihtiyacım yok. Kaçak kazılarla defineciliği birbirine karıştırmamak lazım. Biz defineciyiz. Altın avcısıyız. Türkiye’de kaçak kazı yapılıyor. Ben bu kaçak kazıların sebebiyle ilgili bu derneği kurdum. Kaçak kazıların sebebi bize göre kanunlardaki açıklar veya eksikler. Mesela defince gidiyor ruhsatlı kazı izni alıyor, kazıya başlıyor. 2-3 metre sonra bir yapı çıkıyor. Hemen kazı iptal ediliyor. Neden? Burası kültür varlığı, yani ‘eski bir döneme ait bir yapı çıktı’ diyorlar. ‘Buradan çıkan malzemenin parasını size veremeyiz’ deniliyor. Şimdi durum böyle olunca defineciler de izin almadan kaçak kazı yapıyor. Sıkıntı bu. Devlet ruhsatlı kazıdan çıkan malzemenin bedelini, kültür varlığı bile olsa, az da olsa ödese hiçbir defineci sağı solu boşuna kazmaz.”

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kağıthane’de ekmek fırınına silahlı saldırı: 1 ölü

Delegeleri imzaya çağırdı

Vicdansızlığa çifte ceza

Arkeologları çıldırtan dernek