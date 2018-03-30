Arkeolog polisler Kapalı Çarşı'da ele geçirdi! Paha biçilemiyor

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Kapalı Çarşı'da bir iş yeri bulunan kişilerin Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi eserleri yurt dışına kaçıracaklarını yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takibin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin iş yeri ve evlerine baskın düzenlendi. Arkeoloji mezunu uzman polislerin de katıldığı operasyonda, M.A., M.A., N.A. ve H.A. gözaltına alındı. Operasyonda ele geçen tarihi eserler, Arkeoloji mezunu uzman polisler tarafından incelendi.









Polislerin dikkatini çeken ön önemli eser, 8.30 metre uzunluğunda ve 30 santimetre genişliğinde altın yaldız ve kufi yazı türü ile yazılmış hat yazma oldu. Hat yazma eserin üzerinde Hz.Adem'den başlayarak peygamber isimleri ve soy ağaçlarının madalyonlara yazıldığı belirlendi. Yazma üzerinde; Hz.Muhammed'in (S.A.V.) isminin tuğra şeklinde şekillendirilerek vurgulandığı saptandı. Hat yazma içerisinde yer alan madalyonlardaki yazıların devamında; dört Halife, Hz.Fatma ve 12 İmamın isimlerinin yazılı olduğu da tespit edildi. Hat yazmanın ayrıca İslami Dönem mimarisinin yapı unsurlarından ve süsleme motifi olarak kullanılan hançer yaprakları ile süslendiği anlaşıldı. Osmanlı Kültürü'ne ait paha biçilemez olduğu belirtilen eserin üzerinde Kuran-ı Kerim ayet ve surelerinin farklı yazı stilleri ile yazıldığı da belirlendi. 300 yıllık olduğu belirtilen ve peygamberlerin soy şecerelerinin bulunduğu eserin ağırlıkla Arapça yazıldığı tespit edildi.









Operasyonda, 35 santimetre uzunluğunda, Osmanlı Sarayına ait olabileceği değerlendirilen bir dini metin okuma çubuğu da ele geçirildi. Dini öğretilerde kullanılan, baş kısmı yumruk halinde olan, abanoz ağacından yapıldığı değerlendirilen gövde kısmı gümüş kaplama eserin üzerinde başta Yeşim taşı olmak üzere değerli taşlarla süslenmiş olduğu belirtildi. Özel işçilikli rahleler de bulunurken, bileziklerle dekore edilen ahşap oyma ve uç kısmı altın okuma çubuğunun da nadide bir eser olduğu belirtildi.



Operasyonda ayrıca bitkisel kabartmalı ahşap muhafaza arasında parşömen veya deri olabileceği düşünülen Sanskritçe yazı dili yazılmış el yazmaları da ele geçirildi. El yazmalarının, Güneydoğu Asya kökenli Budist manastırlarından çalınmış dini içerikli ve Budist inancına ait veda metinleri olduğu değerlendirildi. Hint metinlerinden oluşan toplamda 70 sayfalık bir eserin de en az 300 yıllık olduğu belirtildi. Paha biçilemez oldukları belirtilen tarihi eserlerle ilgili incelemelerin sürdüğü ve muhafaza altına alınan eserlerin detaylı incelemeler için Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı'na gönderildiği belirtildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede serbest kaldı.

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