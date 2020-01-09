Arkeolog cinayetinde savcı indirim istedi! Avukat itiraz etti: 'Takım elbise iyi hal nedeni olamaz' 

Olay, geçen yıl 19 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olympos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel ile bölgede yaşayan Sadık Poyraz arasında kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen Sertel kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

SAVCI İNDİRİM İSTEDİ

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın duruşmasına tutuklu sanık Sadık Poyraz ile öldürülen arkeolog Sinan Sertel'in ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten insan öldürme suçu'ndan cezalandırılmasını talep ederek, verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

'MAHKUMLAR TAKIM ELBİSE KİRALIYOR'

Mütalaanın ardından söz alan müşteki avukatı Ali Özgür Oğuz ise "Sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü sanık eylemini planlayarak, yapmıştır. Bu cinayette tasarlama vardır. Haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerekiyor. Durum öyle bir hal aldı ki artık cezaevlerinde tutuklular birbirleriyle takım elbise, kravat değiş tokuşu yapıyor, hatta kiralıyorlar. Takım elbise giymek iyi hal nedeni olamaz. Ayrıca kanunun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere bir kişinin kamu görevi nedeniyle öldürülmesi halinde insan öldürmenin ağırlaştırılmış hali gerçekleşmiş oluyor" dedi.

'ANNEM KARDEŞİMİN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR'

Öldürülen arkeoloğun ablası Nurcan Doğan da sanığın kardeşinin yaşam hakkını elinden aldığını belirterek, "Kardeşimden ne istedi? Kalp hastası annem 7 aydır oğlunun bıçaklanarak öldürüldüğünü bilmiyor. Umarım sanık bu dünyada ve öbür dünyada gün yüzü görmez" diye konuştu.

'ÖLDÜRMEK KASTIM YOKTU'

Sadık Poyraz'ın öldürmek gibi bir kastının olmadığını öne sürerek olayın aldığı yumruk darbelerinden korunmak için gerçekleştiğini öne sürdüğü duruşma sanık avukatlarına savunma için süre verilerek ertelendi.

ACILI ABLA: ÖYLE BİR HAYATI OLSUN Kİ YAŞAMAK İSTEMESİN

Duruşma çıkışında basın mensuplarını sorularını yanıtlayan acılı abla Nurcan Doğan, ilahi adalete inandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum. Karıncayı bile incitmediğini söyleyen bir kişi, insana nasıl zarar verebiliyor? Canını alabiliyor. Katil kardeşimin yaşama hakkını elinden aldı. Umarım, bu dünyada ölmek için Rabbime dua eder. Öyle bir hayatı olsun ki yaşamak istemesin. Hepimizin canını çok yaktı. Aynı acıyı onlar da yaşasın. Savcının indirim talebini kabul etmiyorum. Sanık çelişkili ifadeler verdi. Onun hiçbir savunması yok. Çünkü kardeşimin göreceği, beraber yaşayacağımız çok güzel günlerini elinden aldı. Onun da elinden alınsın. Bu nedenle ağır müebbet almasını istiyoruz."

Annesinin kardeşinin cinayete kurban gittiğini bilmediğini söyleyen Doğan, "Bir anneye bu nasıl söylenebilir ki? Kalp krizinden öldüğünü biliyor. Buna rağmen çok üzgün. Söyleyemedik. Çünkü annem kardeşime çok düşkündü ve kalp hastası. Tek dileğim, ağır müebbetle yargılanmasıdır" dedi.