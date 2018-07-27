Arkasında “Hakkınızı helal edin” notu bırakmıştı! Flaş gelişme
Adana'da “Hakkınızı helal edin” notu yazdıktan sonra kayıplara karışan 15 yaşındaki E. N. bulundu.
Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde oturan E. N. 20 Temmuz’da ailesine “Hakkınızı helal edin” notu bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. Kızlarını her yerde arayan aile bir sonuç alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan E.N., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada ifadesi alınan küçük kızın ailesinden şiddet gördüğünü ve bu yüzden evden kaçtığını söylediği öğrenildi. E. N., Çocuk Şube ekipleri tarafından evine götürüldü. Anne ve baba, karşılarında kızlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadılar. Anne ve baba kızlarına sımsıkı sarıldı. Ancak E. N.’nin “Ailemden şiddet görüyorum” şeklinde verdiği ifade nedeniyle küçük kız Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. E. N’nin bir süre Sevgi Evleri’nde koruma altında tutulacağı öğrenildi.
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