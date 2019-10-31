Arkasına bile bakmadan kaçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölümden dönen adam yaralanırken, vicdansız sürücü ise arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Yenice Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücü belirlenemeyen hafif ticari araç, yola çıkan Aleattin Taş’a çarparak, kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Taş'ın yardımına esnaf yetişti. Yaşlı adam, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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