‘Arkamızda halktan başka bir şey yok’
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı’yla ilgili, “Terör örgütünün ta kendileriyle nasıl al takke, ver külah yaptığınızı biliyoruz. Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğru olur” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.
Özel, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Erdoğan ve Bahçeli kibirin doruklarında. Biri diyor ‘zillet’, diğeri diyor ‘illet.’ İşte hor görme, yukarıdan bakma, kendi dışındakileri küçük görme budur. Bizim arkamızda halktan başka şey yok. Sağımızda solumuzda terör yok. Bu iddianı ispatlayacaksın. İspatlamazsan bir daha bu cümleleri kurmak iftiracılığın dik alasıdır. Ülkenin ana muhalefet partisi olarak sana net olarak söylüyoruz; bunları söylemeye haddin de hakkın da yok. Bu laflarla ülkeyi daha çok kutuplaştırma. Erdoğan’ın uykusunu kaçırıyorsak, muhalefet partisinin görevidir. Meşruiyetin de sorgulanacak.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle