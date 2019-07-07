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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - DHA
07.07.2019 - 21:14, Son Güncelleme:

Arkadaşlarıyla otururken dehşeti yaşadı!

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Arkadaşlarıyla otururken dehşeti yaşadı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kaldırımda oturan bir kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Zincirli Kuyu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Semih B. (29) cadde üzerinde bulunan bir mobilya mağazasının önünde arkadaşları ile otururken, Öz Sipahi Sokak’tan pompalı tüfekle gele kimliği belirsiz bir şahıs ateş etti. Kurşunların eline ve ayağına isabet ettiği Semih B. kanlar içinde kalırken, kimliği belirsiz şahıs, kendisini bekleyen bir ticari taksiye binerek kayıplara karıştı. Olayı gören arkadaşları bir yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, diğer yandan da Semih B.’ye ilk yardımda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Arkadaşlarıyla otururken dehşeti yaşadı

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Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Semih B., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Semih B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak inceleme başlattı. Ekipler görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda ticari taksi ile olay yerinden kaçan kimliği belirsiz şahısın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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