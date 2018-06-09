Arkadaşlarıyla bisiklet turuna çıkan banka müdürünün acı sonu

Kaza, Mudanya yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Bursa'da özel bir bankanın Nilüfer ilçesindeki şubesinde müdürlük yapan evli ve bir çocuk babası Kerem Yorulmaz (26), 3 arkadaşı ile birlikte bisiklet turuna çıktı.

Mudanya yolunda bisikleti ile seyir halindeyken karşı yönden gelen bir aracın çarptığı Yorulmaz, barikatların arkasındaki hendeğe düştü. Arkadaşları hemen sağlık ve polis ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede kazanın ışıklı bir bölgede meydana geldiği ve yerde araca ait herhangi bir fren izinin bulunmadığı tespit edildi.



