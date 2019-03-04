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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
04.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Arkadaşlarını uyurken yaktı

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Arkadaşlarını uyurken yaktı

İstanbul'da çalışmak için Ağrı’dan gelen Murat Kayacan (17), Siirt’ten gelen Muhammet Gür (23) ile Yunus Akyüz (20), Manisa’dan gelen Eren Ersin Büker (25), Diyarbakır’dan gelen Ramazan Demir (23) ve Hatay’dan gelen Özkan Elmas (24), Beyoğlu ilçesi Asmalımescit mahallesi, Jurnal Sokak’taki Temel Apartmanı’nın ikinci katındaki bir odada birlikte yaşamaya başladı. Her biri çevredeki barlarda, kafelerde çalışıyordu.

Özkan Elmas geçtiğimiz hafta ev arkadaşlarıyla tartıştı. Arkadaşları kendisiyle konuşmamaya başladı. O da Hatay’a dönmeye karar verdi. Dün için uçak bileti alan Elmas, saat 09.15 sıralarında gece mesaisinden dönen arkadaşları daha uyurken odadaki gazete parçalarını tutuşturdu. Yalıtım malzemelerine sıçrayan alevler kısa sürede odayı sardı. Elmas itfaiyeyi birkaç kez aradı. Ardından itfaiyecileri beklemeden memleketine gitmek üzere olay yerinden ayrıldı.

Arkadaşlarını uyurken yaktı

Kundakçının katliamından sadece Ramazan Demir kurtuldu.

DIŞARI ÇIKAMADILAR

İçeridekilerden sadece Ramazan Demir ağır yaralı olarak kendini dışarı atabildi. Diğer 4 kişi pencereler demir parmaklıklarla kapalı olduğu için odadan çıkamadı. İçeri giren itfaiyeciler Muhammet Gür ve Yunus Akyüz’ü çıkardı. İki arkadaş hastaneye kaldırılırken öldü. İtfaiye yangını söndürdüğündeyse Murat Kayacan ve Eren Ersin Büker’in cesetlerini bulabildi. Ramazan Demir evi, Özkan Elmas’ın yaktığını söyledi. Polis Elmas’ın telefon kayıtlarını araştırdı. İlk ihbarı Elmas’ın yaptığı belirlendi. Şüphelinin telefon sinyallerinden Hatay’da olduğu belirlendi. Polis, Özkan Elmas’ı gözaltına aldı.

Arkadaşlarını uyurken yaktı

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