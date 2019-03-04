Arkadaşlarını uyurken yaktı
İstanbul'da çalışmak için Ağrı’dan gelen Murat Kayacan (17), Siirt’ten gelen Muhammet Gür (23) ile Yunus Akyüz (20), Manisa’dan gelen Eren Ersin Büker (25), Diyarbakır’dan gelen Ramazan Demir (23) ve Hatay’dan gelen Özkan Elmas (24), Beyoğlu ilçesi Asmalımescit mahallesi, Jurnal Sokak’taki Temel Apartmanı’nın ikinci katındaki bir odada birlikte yaşamaya başladı. Her biri çevredeki barlarda, kafelerde çalışıyordu.
Özkan Elmas geçtiğimiz hafta ev arkadaşlarıyla tartıştı. Arkadaşları kendisiyle konuşmamaya başladı. O da Hatay’a dönmeye karar verdi. Dün için uçak bileti alan Elmas, saat 09.15 sıralarında gece mesaisinden dönen arkadaşları daha uyurken odadaki gazete parçalarını tutuşturdu. Yalıtım malzemelerine sıçrayan alevler kısa sürede odayı sardı. Elmas itfaiyeyi birkaç kez aradı. Ardından itfaiyecileri beklemeden memleketine gitmek üzere olay yerinden ayrıldı.
Kundakçının katliamından sadece Ramazan Demir kurtuldu.
DIŞARI ÇIKAMADILAR
İçeridekilerden sadece Ramazan Demir ağır yaralı olarak kendini dışarı atabildi. Diğer 4 kişi pencereler demir parmaklıklarla kapalı olduğu için odadan çıkamadı. İçeri giren itfaiyeciler Muhammet Gür ve Yunus Akyüz’ü çıkardı. İki arkadaş hastaneye kaldırılırken öldü. İtfaiye yangını söndürdüğündeyse Murat Kayacan ve Eren Ersin Büker’in cesetlerini bulabildi. Ramazan Demir evi, Özkan Elmas’ın yaktığını söyledi. Polis Elmas’ın telefon kayıtlarını araştırdı. İlk ihbarı Elmas’ın yaptığı belirlendi. Şüphelinin telefon sinyallerinden Hatay’da olduğu belirlendi. Polis, Özkan Elmas’ı gözaltına aldı.
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