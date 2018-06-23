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    Arkadaşlarını kurtarmak için dakikalarca kazdı, şoka girince...

    İHA
    23.06.2018 - 06:43 | Son Güncelleme:

    Zonguldak’ta 2 maden işçisinin yaklaşık 6.5 saat sonra kurtarıldığı göçükten yaralı kurtulan maden işçisi Ferdi Oral, o anları İHA’ya anlattı.

    Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesi'ne bağlı maden ocağında dün 19.00 sıralarında yerin eksi 340 ila 460 kodlarında meydana gelen göçükte kalan 2 işçi için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

    Recep Yurtseven isimli maden işçisi ile kurumda 2009 yılında işe başlayan Mevlüt Karagöl isimli işçi, 16.00-24.00 vardiyasında çalıştıkları esnada göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sevk edilen sağlık ekibi, polis ve AFAD ekipleri bölgede koordinasyonu sağladı.

    Bu sırada TTK’ya ait arama kurtarma tahlisiye ekibi göçüğün meydana geldiği yaklaşık 6.5 saat süren çalışmanın ardından işçilere sağ olarak ulaştı.

    Arkadaşlarını kurtarmak için dakikalarca kazdı, şoka girince...Saatlerce hastane bahçesinde arkadaşlarından haber bekledi

    Meydana gelen göçükten yaralı kurtulan Ferdi Oral isimli işçi ise Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi. Girdiği şoktan bir süre çıkamayan maden işçisi, hastane bahçesinde saatlerce arkadaşlarından bir haber bekledi. Arkadaşlarının iyi haberini alan Oral, duygu dolu anlar yaşadı.

    Arkadaşlarını kurtarmak için dakikalarca kazdı, şoka girince...O anları anlattı

    Göçükten kısa bir süre önce malzeme almak için bölgeden ayrıldığını ustasının ‘direk gitti’ diye bağırmasıyla geri döndüğünü anlatan Ferdi Oral, şöyle dedi:
    “Ben yukarı malzeme almaya gittim. Bana usta ‘direk gitti’ diye bağırmaya başladı. Bu sırada ben zaten şoka girdim. Hemen geri döndüm. Göçüğün arkasından dolanarak arkadaşların bulunduğu yere doğru yöneldik. 30 santimetre çapında bir delikten geçtim. Arkadaşlarımın hayatını kurtarmaya çalıştım. Yarım saat kadar bir mücadele verdik. Sonra şoka girmişim.”

    Arkadaşlarını kurtarmak için dakikalarca kazdı, şoka girince...Öte yandan Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki madencinin de tedavisi sürüyor.

    Arkadaşlarını kurtarmak için dakikalarca kazdı, şoka girince...

    7 saat sonra madendeki göçükten sağ çıktılar7 saat sonra madendeki göçükten sağ çıktılar

    Etiketler: Zonguldak , son dakika , haberler
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