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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.07.2019 - 23:58, Son Güncelleme:

Arkadaşların eğlencesi faciayla sonuçlandı! 9 kattan yere çakıldı...

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Arkadaşların eğlencesi faciayla sonuçlandı! 9 kattan yere çakıldı...

Bursa’da çekirdek yemek için arkadaşlarıyla metruk binaya çıkan bir genç, 9. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde 16 yaşındaki T.Ç ve 3 arkadaşı Haşimişcan Caddesi’nde bulunan 12 katlı metruk binaya çekirdek yemek için çıktı. Bir süre metruk binanın çatısında oturarak Bursa manzarası izleyen gençler, aşağıya inmek için harekete geçti.

T.Ç. 9'uncu kata indiğinde asansör boşluğunu fark etmeyerek yere çakıldı. T.Ç.'nin 9'unca kattan düştüğünü gören arkadaşları çığlık atarak yardım istedi. Gençlerin bağırma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, koşarak metruk binaya gittiğinde T.Ç.'nin asansör boşluğunda hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredeki vatandaşlarında yardımıyla T.Ç.'yi asansör boşluğundan çıkardı. Ağır yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arkadaşların eğlencesi faciayla sonuçlandı 9 kattan yere çakıldı...

Polis ekipleri T.Ç. ile birlikte metruk binaya giren 3 gencin olay yerinde ifadesinde, gençlerin çekirdek yemek için binaya girdiklerini ve bir süre 12'inci katta oturduktan sonra aşağıya inmek için harekete geçtiklerini belirledi. Aşağıya inmek için harekete geçen gençler 9'uncu kata geldiğinde T.Ç.'nin asansör boşluğunu fark etmeyerek düştüğünü belirledi.

Arkadaşların eğlencesi faciayla sonuçlandı 9 kattan yere çakıldı...

Hastaneye kaldırılan T.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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