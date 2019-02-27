Arkadaşları zor yetişti! Isınmak isteyen iki işçi ağır yaralandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArkadaşları zor yetişti! Isınmak isteyen iki işçi ağır yaralandı
GeriGündem Arkadaşları zor yetişti! Isınmak isteyen iki işçi ağır yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
27.02.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Arkadaşları zor yetişti! Isınmak isteyen iki işçi ağır yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arkadaşları zor yetişti! Isınmak isteyen iki işçi ağır yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalıştıkları inşaatta ısınmak isteyen 2 işçi, ateş yaktıkları boya kovasındaki alevlerin parlaması sonucunda yaralandı. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan işçiler, hastaneye kaldırıldı. 

Olay, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Güney Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y. isimli işçiler ısınmak için ateş yakmak istedi. Etraftan topladıkları karton ve odunları kullanılmış bir boya kutusuna dolduran işçiler, çakmakla karton parçalarını tutuşturmak istedi. Boya kutusunda kurumuş halde olan tinerli boya, işçilerin yaktığı alevle birden parladı. 

ELBİSELERİ ALEV ALAN İŞÇİLERİ ARKADAŞLARI SÖNDÜRDÜ

Parlayan alevler, Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y.’nin kıyafetlerine sıçradı. İşçilerin yandığını gören çevredeki diğer işçiler ise Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y.‘nın yardımına koşarak alevleri söndürdü. Yaşanan olay sonrasında Yasin Ç.’nin yüzü ve vücudunun büyük kısmında, Muhammet Samet Y.’nin ise elinde yanık oluştu. 

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y.’nin arkadaşları durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılardan durumu ağır olan Yasin Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine, Muhammet Samet Y. ise İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçiler kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

8 öğrenci okul basıp, sınıfta dakikalarca dövdüler! 'Öleceğimi zannettim'

Dansöze para takan kocasını bıçakladı! Eşinin sözleri şoke etti

Bakan duyurdu: Çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak

Kadıköy'de korkunç olay! Çöpten aynı kadına ait iki bacak çıktı