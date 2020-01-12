TEM otoyolu Ispartakule Mevkii'nde 27 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ meydana gelen kazada, motosikleti ile seyir halinde ilerleyen Mesut Altundal'a Ã§arpan otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, yaralÄ±yÄ± olay yerinde bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±. Altundal'In arkadaÅŸlarÄ±ndan oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸilik bir grup, kazaya neden olan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n bulunarak, hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± iÃ§in TEM Otoyolunu kapattÄ±. OtobÃ¼s ve otomobillerle gelen grup, araÃ§larÄ±nÄ± otoyolda durdurup, ellerindeki pankartlarla slogan atarak ilerledi. KazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± noktaya gelen grup, burada basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Grup aÃ§Ä±klama yapan Murat BabaÃ§oÄŸlu, â€œArkadaÅŸÄ±mÄ±z, dostumuz, 3 evladÄ± olan bir insan. Burada iÅŸ yerine giderken arkadan gelen otomobil arkadaÅŸÄ±mÄ±za Ã§arpÄ±yor. Ã‡arptÄ±ÄŸÄ± yetmiyormuÅŸ gibi Ã¶lÃ¼me terk edip gidiyor. ArkadaÅŸÄ±mÄ±z yoÄŸun bakÄ±mda ve saÄŸ kolunu kaybetti. Biz, buradan herkese sesleniyoruz. 3 tane evladÄ±na karÅŸÄ± hiÃ§ vicdanlar sÄ±zlamadÄ± mÄ±? Adalet arÄ±yoruz baÅŸka hiÃ§bir ÅŸey deÄŸil. Belki arkada hastasÄ± olanlar vardÄ±r, yolu ÅŸimdilik aÃ§acaÄŸÄ±z eyleme son veriyoruz. Belki o vicdansÄ±z olabilir, biz Ã¶yle olmayacaÄŸÄ±z. En yakÄ±n zamanda onun yakalanÄ±p adaletin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz" dedi.

Tem Otoyolu'nda kÄ±sa sÃ¼reli trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±.Â

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