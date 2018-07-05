‘Arkadaşlar imza topluyor’

Kent girişinde coşkuyla karşılanan İnce, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında ziyaret etti. Gazeteciler ziyaretin ardından İnce’ye, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın '"Sayın Genel Başkan'ın genel başkanlıktan başka herhangi bir ihsana ihtiyacı yoktur. Olağanüstü kurultay gündeminde yoktur" sözlerini hatırlattı. İnce, "Açıklama yapmayacağım arkadaşlar. Ben partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım. Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş, seyrediyorum. İmza topluyorlar, toplasınlar, sağ olsun arkadaşlar. Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem" dedi.

YÜZDE 50 DE ALIRIZ

Bir köy kahvesinde ikram edilen pilavı yiyip ayran içen İnce, buradaki konuşmasında da şunları söyledi: “‘Çalıyorlar’ diye şikâyet olmaz, sen görevini yaparsan çalamazlar. Sandık başına 180 bin asker lazım değil mi? Hemen, şimdiden 180 bin sandık başına asker bulacağız, 1 milyon 250 bin genci bulacağız. Hiç oy alamadığımız yerlerden 2-3 katına çıkarmışız. Doğu’da, Güneydoğu’da dünyanın oyunu almışız. Almışız, başarıyoruz, 30’u geçtiysek, 40’ı da geçeriz, 50’yi de geçeriz.”