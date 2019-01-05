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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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05.01.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Arkadaşının yerine sınava girince...

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Arkadaşının yerine sınava girince...

İstanbul'da ehliyet sınavında başarısız olan arkadaşının yerine sahte nüfus cüzdanı ile sınava girdiği belirlenen Hakan G., gözaltına alındı. Haklarında '6114 sayılı ÖSYM Başkanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçlamasıyla dava açılan şüphelilerin 4 yıl hapsi isteniyor.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Beşiktaş'ta ehliyet sınavına giren arkadaşının yerine sahte nüfuz cüzdanı ile sınava girdiği anlaşılan Hakan G., polisler tarafından gözaltına alındı. Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdiğini itiraf ederek pişman olduğunu söyledi. Şüpheli Hakan G., ve Yener D., hakkında soruşturma başlatıldı.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK SINAVA GİRDİ

Şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: Ehliyet sınavına birkaç kez giren Yener D., başarısız olduğu için arkadaşı Hakan G.'den kendi yerine sınava girmesini istedi. Arkadaşının teklifini kabul eden genç adam Kılıç Ali Paşa Ortaokulu'na giderek sınava girdi.

SINAV ÇIKIŞINDA FARK EDİLDİ

Sınav süresinin bitmesiyle dışarı çıkacağı sırada polis memurunun dikkati sayesinde kimliği tekrar kontrol edilen Hakan G.'nin başkasının yerine sınava girdiği anlaşıldı. Emniyet merkezine götürülen şüpheli arkadaşı Yener D.'nin yerine sınava girdiğini kabul ederek pişman olduğunu söyledi.

4 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Haklarında '6114 sayılı ÖSYM Başkanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçlamasıyla dava açılan Yener D., ve Hakan G., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Şüpheliler hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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