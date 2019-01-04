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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.01.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

'Ayağım ağırıyor, 13. kata çıkmam gerek' deyince... Apartmanda korkunç olay

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Adana’da telefon takmak istedikleri asansörü çalıştırarak iş arkadaşı Emre Adıyaman’ın asansör kabiniyle duvar arasında sıkışıp, ölmesine neden olduğu iddia edilen Ahmetcan N., adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, "Ben de arkadaşıma üzüldüm keşke olmasaydı kazayla oldu" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’ndeki Candan apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, mühendis, kontrolünü yaptığı asansöre ‘telefonda sıkıntı var’ dedikten sonra mavi etiket yapıştırarak apartmandan ayrıldı.

Usta Ahmetcan N., çırağı Emre Adıyaman’ı kabini 1’inci katta bulunan asansörün içine telefonu kontrol etmesi için gönderdi. Apartman sakini S.K., Ahmetcan N.’nin yanına gelerek “Ayağım ağrıyor. 13’üncü katta oturuyorum. Eve çıkmam gerek” dedi.

Kadını evine asansörle çıkarmak isteyen Ahmetcan N., Emre Adıyaman’a “Ben asansörü normale alayım. İşimizi daha sonra yapalım” diyerek asansörü 2’nci kata çağırdı.

O sırada asansörden çıkmaya çalışan Adıyaman’ın vücudu kabin ile duvar arasında sıkıştı. Çığlık seslerine koşan Ahmetcan N., asansörün durduğu noktaya gelince çırağının sıkıştığını gördü. Apartman sakinleri Can-Kur ekiplerine haber verirken, Ahmetcan N. makine dairesine koşarak asansörü aşağıya indirmeye çalıştı. İtfaiye erlerinin kurtardığı Emre Adıyaman hastanede yaşamını yitirdi.

Ayağım ağırıyor, 13. kata çıkmam gerek deyince... Apartmanda korkunç olay

Polis olayla ilgili başlattığı tahkikat kapsamında tuşa basıp asansörü hareket ettirerek Adıyaman’ın ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla Ahmetcan N.’yi gözaltına aldı. Zanlı, bir kadının apartmana gelerek 13. kata çıkmak istediğini, ayağının sakat olduğunu söyleyince Emre Adıyaman'ı uyararak asansörü çağırdığını, daha sonra çığlık sesi geldiğini, Adıyaman'ı sıkışmış halde bulduklarını, olayın kazara olduğunu söylediği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmetcan N., kendisini görüntüleyen gazetecilere ise, “Kimse böyle bir şey olmasını istemezdi. Ben arkadaşıma çok üzüldüm keşke olmasaydı. Birlikte çalıştığım arkadaşımdı” dedi.

Ahmetcan N., “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan ve tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İşçinin cenazesi ise yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

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